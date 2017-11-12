Экс-любовник Волочковой рассказал о бесплатном сексе с балериной

Североосетинский бизнесмен и блогер Чермен Дзотов признался, что автором откровенных фото Волочковой был именно он. Но почему эти снимки попали в Сеть? И какие отношения связывали бизнесмена и балерину?
В Интернет попали снимки, на которых блондинка, похожая на Анастасию Волочкову, предается любовным утехам. На скандальные фото, возможно, никто не обратил бы внимания, если бы не детали: мебель, как в особняке у балерины, и татуировка на спине героини — такой же недавно хвасталась Волочкова.
Владелец интимных снимков с участием Волочковой — 29-летний бизнесмен Чермен Дзотов. Он уверяет, что фотографии выложили в Сеть мошенники, которые вымогали у него деньги. Но кем приходится этот мужчина Волочковой? Неужели разговоры о том, что балерина продает свою любовь — не слухи?
Чермен Дзотов, бизнесмен: «Познакомились два года назад, по телефону, нас познакомил человек, который с ней работал, ее пиарщица тогдашняя, и с телефонного общения у нас все завязалось, мы переписывались».
Переписка, по словам бизнесмена, длилась недолго. Скоро они стали встречаться. Свидания были редкими, но жаркими. Прима всегда говорила: в сексе без обязательств нет ничего зазорного, напротив, это полезно и для здоровья, и для самооценки.
Чем же Дзотов так очаровал Волочкову? Ведь рядом с ней были и олигархи, и звезды. Любовник Волочковой уверяет: с балериной у него все было не за деньги, а по любви. Он даже не дарил ей дорогих подарков, а в гости приезжал с цветами и шпинатом.
Чермен Дзотов: «Знаете, ходит такой шлейф за Анастасией Юрьевной, якобы она, так скажем, за деньги? Я ей ни копейки не платил, ни разу. У нас все было по чувствам каким-то».
Фотографии и видео, которые могут ее скомпрометировать, Дзотов уже удалил. И просит прощения, если из-за откровенных снимков у звезды возникнут проблемы.
Чермен Дзотов: «У меня колоссальное чувство вины перед человеком! Я не знаю, как искупить это все! Да, я чувствую стыд!»
Однако на вопрос, почему они все-таки расстались, Дзотов отвечать отказался. Сама же Волочкова назвала выложенные в Сеть снимки мерзостью. А бывшего любовника — подонком.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
Владелец интимных снимков с участием Волочковой — 29-летний бизнесмен Чермен Дзотов. Он уверяет, что фотографии выложили в Сеть мошенники, которые вымогали у него деньги. Но кем приходится этот мужчина Волочковой? Неужели разговоры о том, что балерина продает свою любовь — не слухи?
Чермен Дзотов, бизнесмен: «Познакомились два года назад, по телефону, нас познакомил человек, который с ней работал, ее пиарщица тогдашняя, и с телефонного общения у нас все завязалось, мы переписывались».
Переписка, по словам бизнесмена, длилась недолго. Скоро они стали встречаться. Свидания были редкими, но жаркими. Прима всегда говорила: в сексе без обязательств нет ничего зазорного, напротив, это полезно и для здоровья, и для самооценки.
Чем же Дзотов так очаровал Волочкову? Ведь рядом с ней были и олигархи, и звезды. Любовник Волочковой уверяет: с балериной у него все было не за деньги, а по любви. Он даже не дарил ей дорогих подарков, а в гости приезжал с цветами и шпинатом.
Чермен Дзотов: «Знаете, ходит такой шлейф за Анастасией Юрьевной, якобы она, так скажем, за деньги? Я ей ни копейки не платил, ни разу. У нас все было по чувствам каким-то».
Фотографии и видео, которые могут ее скомпрометировать, Дзотов уже удалил. И просит прощения, если из-за откровенных снимков у звезды возникнут проблемы.
Чермен Дзотов: «У меня колоссальное чувство вины перед человеком! Я не знаю, как искупить это все! Да, я чувствую стыд!»
Однако на вопрос, почему они все-таки расстались, Дзотов отвечать отказался. Сама же Волочкова назвала выложенные в Сеть снимки мерзостью. А бывшего любовника — подонком.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
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