Звезды сошлись
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Звезды сошлись
    Экс-любовник Волочковой рассказал о бесплатном сексе с балериной. Волочкова, скандалы, фото, эксклюзив, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкс-любовник Волочковой рассказал о бесплатном сексе с балериной

    Экс-любовник Волочковой рассказал о бесплатном сексе с балериной

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    • Фото: Superru / Telegram.org.ru
    <nobr>Экс-любовник</nobr> Волочковой рассказал о бесплатном сексе с балериной

    Экс-любовник Волочковой рассказал о бесплатном сексе с балериной

    <nobr>Экс-любовник</nobr> Волочковой рассказал о бесплатном сексе с балериной
    • Фото: Superru / Telegram.org.ru

      • Североосетинский бизнесмен и блогер Чермен Дзотов признался, что автором откровенных фото Волочковой был именно он. Но почему эти снимки попали в Сеть? И какие отношения связывали бизнесмена и балерину?

      В Интернет попали снимки, на которых блондинка, похожая на Анастасию Волочкову, предается любовным утехам. На скандальные фото, возможно, никто не обратил бы внимания, если бы не детали: мебель, как в особняке у балерины, и татуировка на спине героини — такой же недавно хвасталась Волочкова.

      Владелец интимных снимков с участием Волочковой — 29-летний бизнесмен Чермен Дзотов. Он уверяет, что фотографии выложили в Сеть мошенники, которые вымогали у него деньги. Но кем приходится этот мужчина Волочковой? Неужели разговоры о том, что балерина продает свою любовь — не слухи?

      Чермен Дзотов, бизнесмен: «Познакомились два года назад, по телефону, нас познакомил человек, который с ней работал, ее пиарщица тогдашняя, и с телефонного общения у нас все завязалось, мы переписывались».

      Переписка, по словам бизнесмена, длилась недолго. Скоро они стали встречаться. Свидания были редкими, но жаркими. Прима всегда говорила: в сексе без обязательств нет ничего зазорного, напротив, это полезно и для здоровья, и для самооценки.

      Чем же Дзотов так очаровал Волочкову? Ведь рядом с ней были и олигархи, и звезды. Любовник Волочковой уверяет: с балериной у него все было не за деньги, а по любви. Он даже не дарил ей дорогих подарков, а в гости приезжал с цветами и шпинатом.

      Чермен Дзотов: «Знаете, ходит такой шлейф за Анастасией Юрьевной, якобы она, так скажем, за деньги? Я ей ни копейки не платил, ни разу. У нас все было по чувствам каким-то».

      Фотографии и видео, которые могут ее скомпрометировать, Дзотов уже удалил. И просит прощения, если из-за откровенных снимков у звезды возникнут проблемы.

      Чермен Дзотов: «У меня колоссальное чувство вины перед человеком! Я не знаю, как искупить это все! Да, я чувствую стыд!»

      Однако на вопрос, почему они все-таки расстались, Дзотов отвечать отказался. Сама же Волочкова назвала выложенные в Сеть снимки мерзостью. А бывшего любовника — подонком.

      Подробности — в программе «Ты не поверишь!».

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