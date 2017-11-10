Волочкова прокомментировала фото ее секса с бывшим любовником

Балерина Анастасия Волочкова назвала выложенные в Сеть снимки, сделанные во время секса с бизнесменом, мерзостью. А бывшего любовника — подонком.
Анастасия Волочкова прокомментировала откровенные снимки эротической сцены с ее участием, которые были выложены в Сеть. Балерина уверена, что это сделал ее бывший любовник — известный североосетинский бизнесмен, блогер и пиарщик Чермен Дзотов, сообщает сайт издания «Комсомольская правда».
Анастасия Волочкова, балерина: «Если кто-то решил использовать меня как орудие своего пиара, бог ему судья. Все, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии. Мерзко, конечно. Позор тому, кто это выставляет. Сильным не нужны оправдания, а слабым они не помогут. Я не хочу и не буду оправдываться за поступки подонков».
Сам Дзотов пытался оправдаться перед любовницей, заявив, что его телефон и все его соцсети еще полгода назад взломали хакеры. Сообщение он опубликовал сегодня на своей странице «ВКонтакте».
Чермен Дзотов, бизнесмен: «Я сожалею о том, что это произошло. С Настей мы уже больше года не общаемся и мне больше всего не хотелось бы, чтобы это отразилось на ее нынешних отношениях. Это дело рук тех же мошенников, которые своровали мою телефонную карточку (была оформлена не на меня) и взломали все мои соцсети полгода назад. Странно, что выложили не сразу, а спустя полгода, тогда только удалили несколько моих сообществ. Но мы это так теперь точно не оставим».
Знаменитая балерина и сама часто выкладывает на своей странице в Instagram различные «голые фото» с животными, на берегу моря, а также любит демонстрировать эротические шпагаты — на отдыхе в жарких странах, в бане и даже в одном московском ресторане.
Анастасия Волочкова, балерина: «Если кто-то решил использовать меня как орудие своего пиара, бог ему судья. Все, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии. Мерзко, конечно. Позор тому, кто это выставляет. Сильным не нужны оправдания, а слабым они не помогут. Я не хочу и не буду оправдываться за поступки подонков».
Сам Дзотов пытался оправдаться перед любовницей, заявив, что его телефон и все его соцсети еще полгода назад взломали хакеры. Сообщение он опубликовал сегодня на своей странице «ВКонтакте».
Чермен Дзотов, бизнесмен: «Я сожалею о том, что это произошло. С Настей мы уже больше года не общаемся и мне больше всего не хотелось бы, чтобы это отразилось на ее нынешних отношениях. Это дело рук тех же мошенников, которые своровали мою телефонную карточку (была оформлена не на меня) и взломали все мои соцсети полгода назад. Странно, что выложили не сразу, а спустя полгода, тогда только удалили несколько моих сообществ. Но мы это так теперь точно не оставим».
Знаменитая балерина и сама часто выкладывает на своей странице в Instagram различные «голые фото» с животными, на берегу моря, а также любит демонстрировать эротические шпагаты — на отдыхе в жарких странах, в бане и даже в одном московском ресторане.
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