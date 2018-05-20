При атаке боевиков на храм в Грозном героически погиб детский хирург из Гудермеса

Полиция установила личности всех боевиков, которые атаковали прихожан православного храма в Грозном. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров. В результате нападения погибли три человека, в том числе прихожанин, не позволивший боевикам проникнуть в храм.
Боевики прошли на территорию храма Архангела Михаила через ворота, но войти внутрь не смогли. Снаружи их встретила охрана церкви, а дверь забаррикадировали прихожане.
Во время вечерней службы прихожане услышали стрельбу и крики «Аллах Акбар». Один из верующих успел закрыть дверь ножкой стула, остальные помогали удерживать.
Тамара Погорелова, прихожанка: «Мы перепугались, стали бежать куда-то. Один прихожанин схватил стул, крикнул всем: „Закрывайте двери!“ — и бросился сам к дверям и держал. Они уже ломились в двери, и стрельба шла — из пистолетов, из автоматов».
В результате нападения боевиков погибли двое полицейских из Саратовской области. Они охраняли храм. Еще двое получили ранения. Также погиб один прихожанин.
Отец Сергий, настоятель храма Архангела Михаила: «Детский хирург из Гудермеса. Он попросил меня отойти, говорит — давайте, я подержу. В тот момент, видимо, дверь приоткрылась, и ранили его в область сердца. В храме находилось не больше 10 человек».
Операция по ликвидации боевиков продолжалась всего несколько минут. Бандиты были вооружены бутылками с горючей смесью и двуствольным обрезом, из которого вели огонь. Действия спецназовцев координировал лично Рамзан Кадыров, находившийся на месте.
Рамзан Кадыров: «Структуры все сработали совместно удачно, уничтожены все четыре шайтана».
По факту нападения на храм следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется следствие. Воскресную службу отменять не будут.
Личности боевиков уже установлены. По данным республиканского МВД, трое из нападавших — жители Чечни, главарь банды — из соседнего региона.
Во время вечерней службы прихожане услышали стрельбу и крики «Аллах Акбар». Один из верующих успел закрыть дверь ножкой стула, остальные помогали удерживать.
Тамара Погорелова, прихожанка: «Мы перепугались, стали бежать куда-то. Один прихожанин схватил стул, крикнул всем: „Закрывайте двери!“ — и бросился сам к дверям и держал. Они уже ломились в двери, и стрельба шла — из пистолетов, из автоматов».
В результате нападения боевиков погибли двое полицейских из Саратовской области. Они охраняли храм. Еще двое получили ранения. Также погиб один прихожанин.
Отец Сергий, настоятель храма Архангела Михаила: «Детский хирург из Гудермеса. Он попросил меня отойти, говорит — давайте, я подержу. В тот момент, видимо, дверь приоткрылась, и ранили его в область сердца. В храме находилось не больше 10 человек».
Операция по ликвидации боевиков продолжалась всего несколько минут. Бандиты были вооружены бутылками с горючей смесью и двуствольным обрезом, из которого вели огонь. Действия спецназовцев координировал лично Рамзан Кадыров, находившийся на месте.
Рамзан Кадыров: «Структуры все сработали совместно удачно, уничтожены все четыре шайтана».
По факту нападения на храм следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется следствие. Воскресную службу отменять не будут.
Личности боевиков уже установлены. По данным республиканского МВД, трое из нападавших — жители Чечни, главарь банды — из соседнего региона.
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