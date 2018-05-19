Кадыров: личности напавших на церковь в Грозном установлены

Личности напавших на церковь Архангела Михаила в Грозном установлены. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем
Telegram-канале.
Рамзан Кадыров: «Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по ЧР, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов».
Также глава Чечни сообщил, что атака террористов никак не повлияла на обстановку в Грозном. По его словам, город живет мирной жизнью, работают все учреждения, организации, магазины, общественный транспорт, открыто движение по всем улицам.
Кроме этого, Кадыров высоко оценил действия правоохранителей: тех, которые охраняли церковь, и тех, которые ликвидировали боевиков.
Рамзан Кадыров: «Я глубоко благодарен всем, кто грамотными, мужественными и очень оперативными действиями ликвидировали террористов, спасли жизни людей. Они заслуживают высоких наград. Я также признателен сотрудникам правоохранительных органов, несших службу по охране объекта. Они сработали четко и бесстрашно».
Ранее СК возбудил уголовное дело в связи с нападением на церковь Архангела Михаила в центре Грозного. По данным ведомства, в результате атаки погибли двое сотрудников полиции, которые охраняли церковь. Еще двое правоохранителей получили ранения. Также сообщалось о смерти одного гражданского. Все четверо боевиков уничтожены, они были вооружены холодным и огнестрельным оружием.
Также глава Чечни сообщил, что атака террористов никак не повлияла на обстановку в Грозном. По его словам, город живет мирной жизнью, работают все учреждения, организации, магазины, общественный транспорт, открыто движение по всем улицам.
Кроме этого, Кадыров высоко оценил действия правоохранителей: тех, которые охраняли церковь, и тех, которые ликвидировали боевиков.
Рамзан Кадыров: «Я глубоко благодарен всем, кто грамотными, мужественными и очень оперативными действиями ликвидировали террористов, спасли жизни людей. Они заслуживают высоких наград. Я также признателен сотрудникам правоохранительных органов, несших службу по охране объекта. Они сработали четко и бесстрашно».
Ранее СК возбудил уголовное дело в связи с нападением на церковь Архангела Михаила в центре Грозного. По данным ведомства, в результате атаки погибли двое сотрудников полиции, которые охраняли церковь. Еще двое правоохранителей получили ранения. Также сообщалось о смерти одного гражданского. Все четверо боевиков уничтожены, они были вооружены холодным и огнестрельным оружием.
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