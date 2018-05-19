Прихожане храма спаслись от боевиков при помощи стула

Нападение на храм Михаила Архангела в Грозном произошло во время вечерней службы. Прихожане заблокировали дверь после того, как услышали стрельбу.
Тамара Погорелова, прихожанка: «Во время вечерней службы в храме около 15:00 мы услышали стрельбу на улице. В храме находилось около 15 прихожан, один из мужчин бросился закрывать дверь стулом».
По ее словам, на улице послышалась стрельба из автоматов. Люди внутри храма были перепуганы, отмечает РИА Новости.
Тамара Погорелова: «Мы воткнули стул в дверь и держали дверь. Во время этого получил ранение один из прихожан, врач из Гудермеса».
О произошедшем в церкви рассказал и другой очевидец — отец Сергий.
Отец Сергий: «У них была цель не просто прийти, убить кого-то и уйти. Они были полностью все вооружены — с ружьями, с ножами».
По последним данным, в результате атаки на церковь погибли двое сотрудников полиции, которые охраняли церковь. Еще двое правоохранителей получили ранения. Также сообщалось о смерти одного гражданского. Все четверо боевиков уничтожены, они были вооружены холодным и огнестрельным оружием.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что личности всех нападавших установлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
По ее словам, на улице послышалась стрельба из автоматов. Люди внутри храма были перепуганы, отмечает РИА Новости.
Тамара Погорелова: «Мы воткнули стул в дверь и держали дверь. Во время этого получил ранение один из прихожан, врач из Гудермеса».
О произошедшем в церкви рассказал и другой очевидец — отец Сергий.
Отец Сергий: «У них была цель не просто прийти, убить кого-то и уйти. Они были полностью все вооружены — с ружьями, с ножами».
По последним данным, в результате атаки на церковь погибли двое сотрудников полиции, которые охраняли церковь. Еще двое правоохранителей получили ранения. Также сообщалось о смерти одного гражданского. Все четверо боевиков уничтожены, они были вооружены холодным и огнестрельным оружием.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что личности всех нападавших установлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
Комментарии