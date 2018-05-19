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    В Киеве назвали убийц командира батальона ополчения ДНР Мамиева

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    В Киеве назвали убийц командира батальона ополчения ДНР Мамиева

    В Киеве назвали убийц командира батальона ополчения ДНР Мамиева

    Бывший лидер «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Дмитрий Ярош, который в настоящее время является депутатом Верховной рады, рассказал, кто стоит за обстрелом, в результате которого погиб командир одного из батальонов ополчения ДНР Олег Мамиев.

    О гибели Олега Мамиева стало известно 18 мая. Командир батальона «Пятнашка» с позывным Мамай получил смертельное ранение в результате обстрела со стороны украинских военных в районе населенного пункта Крутая Балка.

    Сообщение о его смерти прокомментировал депутат Рады Дмитрий Ярош. Он назвал имена тех, кто стоит за обстрелом, пишет украинское издание ТСН.

    Дмитрий Ярош: «Спасибо комбату Черному, ротному Рэмбо и другу Кипишу за профессиональную и качественную работу! Так держать».

    На его заявление уже отреагировал писатель Захар Прилепин, который участвует в боевых действиях в Донбассе. Он возглавляет разведывательно-штурмовой батальон спецназа армии провозглашенной ДНР. Прилепин на своей странице в Facebook разместил ироничное сообщение, в котором поблагодарил Яроша за то, что он выдал убийц Мамиева.

    Захар Прилепин: «Ярош, спасибо за службу. Благодарю, товарищ прапорщик. А то мы только собрались вычислять. И тут ты. Красаучик».

    смотретьРаненые журналисты ВГТРК рассказали об обстреле ВСУ в Донбассе
    Раненые журналисты ВГТРК рассказали об обстреле ВСУ в Донбассе
    Под обстрел, в котором был смертельно ранен Мамиев, попали также российские журналисты. Они были госпитализированы.

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