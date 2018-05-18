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    Раненые журналисты ВГТРК рассказали об обстреле ВСУ в Донбассе. войны и вооруженные конфликты, Донецкая область, журналистика, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРаненые журналисты ВГТРК рассказали об обстреле ВСУ в Донбассе

    Раненые журналисты ВГТРК рассказали об обстреле ВСУ в Донбассе

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    Раненые журналисты ВГТРК рассказали об обстреле ВСУ в Донбассе

    Раненые журналисты ВГТРК рассказали об обстреле ВСУ в Донбассе

    Раненые журналисты ВГТРК рассказали об обстреле ВСУ в Донбассе

      В Донбассе попали под обстрел российские журналисты. Украинские военные открыли огонь по съемочной группе военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова.

      Обстрел произошел недалеко от Донецка, в районе населенного пункта Крутая Балка, где съемочная группа выполняла редакционное задание. В результате разрыва гранат, выпущенных, предположительно, из автоматического гранатомета, ранения получили Павел Выдрин и звукооператор Игорь Уклеин. Они сейчас в больнице, их жизнь вне опасности.

      Игорь Уклеин: «Они (гранаты — ред.) даже на дно окопа не упали. Они разорвались на уровне головы. И всё — взрыв, а я как раз с камерой шел».

      Именно во время этого обстрела погиб один из самых известных командиров подразделений ДНР — руководитель интернациональной бригады «Пятнашка» Олег Мамиев.

      Александр Сладков: «То, что касается ударов сверху, нас защитило. Потом уже, когда продолжились съемки, Олег Мамиев пошел по окопу, за ним Игорь Уклеин, Паша Выдрин, его ребята, ударила гроздь вот этих гранат. Всё — ранение, перевязали, положили на носилки, спустили вниз с высоты, положили в джип, и Олега отправили. А мы уже вышли пешком по темноте, уже ночь была».

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