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    Журналисты ВГТРК попали под обстрел со стороны украинских военных в Донбассе. ДНР, Украина, войны и вооруженные конфликты, журналистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖурналисты ВГТРК попали под обстрел со стороны украинских военных в Донбассе

    Журналисты ВГТРК попали под обстрел со стороны украинских военных в Донбассе

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    Журналисты ВГТРК попали под обстрел со стороны украинских военных в Донбассе

    Журналисты ВГТРК попали под обстрел со стороны украинских военных в Донбассе

      Два сотрудника ВГТРК, которые работают в Донбассе, пострадали в результате обстрела со стороны украинских военных.

      О случившемся сообщил корреспондент «России 24» Александр Сладков. По его словам, контузию получили звукорежиссер, который частично потерял слух, и оператор из его съемочной группы.

      Российские журналисты попали под тот самый обстрел, в котором погиб командир ополченцев ДНР батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным Мамай. Атака со стороны украинских военных произошла в районе поселка Крутая Балка под Донецком.

      Александр Сладков: «Звукорежиссер Игорь Уклеин находился недалеко от комбата, он тяжело контужен и был госпитализирован в больницу им. Калинина».

      Второго пострадавшего также отправили в больницу, передает «Интерфакс». В оперативном командовании ДНР в свою очередь сообщили, что обстрел начался накануне поздно вечером.

      Из сообщения командования ДНР: «Звукорежиссер Игорь находился рядом с погибшим Мамаем, он с тяжелой контузией был ночью доставлен в больницу. У оператора Павла легкая контузия, с ним все в порядке, его жизни ничего не угрожает».

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