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    СМИ: в ДНР погиб командир одного из батальонов ополчения

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    • Фото: Александр Чаленко / facebook.com
    СМИ: в ДНР погиб командир одного из батальонов ополчения

    СМИ: в ДНР погиб командир одного из батальонов ополчения

    СМИ: в ДНР погиб командир одного из батальонов ополчения
  • Фото: Александр Чаленко / facebook.com

    • В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили о гибели командира одного из батальонов ополчения Олега Мамиева с позывным Мамай.

    Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», комбат батальона «Пятнашка» Олег Мамиев (позывной Мамай) погиб на боевом посту.

    Мамиев приехал в Донбасс из Осетии в 2014 году, вступил в ряды ополчения. Позже стал командиром интернациональной бригады «Пятнашка», был награжден высшими наградами ДНР.

    Из текста сообщения: «Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своем боевом посту».

    В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.

    Ранее донецкие СМИ сообщили, что трое военнослужащих НАТО из Канады погибли и двое из США получили ранения на минном поле в районе Авдеевки. Автомобиль с военнослужащими сил НАТО сопровождали украинские силовики.

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