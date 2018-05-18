СМИ: в ДНР погиб командир одного из батальонов ополчения

В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили о гибели командира одного из батальонов ополчения Олега Мамиева с позывным Мамай.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», комбат батальона «Пятнашка» Олег Мамиев (позывной Мамай) погиб на боевом посту.
Мамиев приехал в Донбасс из Осетии в 2014 году, вступил в ряды ополчения. Позже стал командиром интернациональной бригады «Пятнашка», был награжден высшими наградами ДНР.
Из текста сообщения: «Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своем боевом посту».
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.
Ранее донецкие СМИ сообщили, что трое военнослужащих НАТО из Канады погибли и двое из США получили ранения на минном поле в районе Авдеевки. Автомобиль с военнослужащими сил НАТО сопровождали украинские силовики.
Мамиев приехал в Донбасс из Осетии в 2014 году, вступил в ряды ополчения. Позже стал командиром интернациональной бригады «Пятнашка», был награжден высшими наградами ДНР.
Из текста сообщения: «Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своем боевом посту».
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.
Ранее донецкие СМИ сообщили, что трое военнослужащих НАТО из Канады погибли и двое из США получили ранения на минном поле в районе Авдеевки. Автомобиль с военнослужащими сил НАТО сопровождали украинские силовики.
Комментарии