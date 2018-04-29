В Докучаевске при обстреле ВСУ погибли мирные жители

Жители донецкого поселка Докучаевск приходят в себя после массированного минометного обстрела. По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, со стороны украинских позиций выпустили больше сорока снарядов.

В результате два человека погибли, еще один получил осколочное ранение. Сейчас в Донбассе действует так называемое «пасхальное перемирие» — соглашение достигли в апреле на переговорах в Минске. Тогда стороны конфликта заявляли о своей твердой приверженности мирному процессу.



Абсолютное перемирие по-украински Докучаевск впервые испытал на себе около девяти часов утра. ВСУ действовали по стандартной схеме — без предупреждения обработали жилые кварталы из минометов.



Закончив минометный обстрел, украинская армия ударила по городу из танков. Огонь вели из села Новостроицкого, в итоге — прямое попадание в грузовик, в котором находились двое мужчин. Граждане Плохих и Басов погибли на месте, ранена жительница Докучаевска.



Ситуация по всей линии фронта в ДНР заметно ухудшилась. Ополченцы каждый день переживают артиллерийские налеты и фактически не покидают окопов. Отвечать на обстрелы ВСУ им запрещено. Формально армия непризнанной республики продолжает придерживаться перемирия.



Под завесой перемирия ВСУ постепенно занимает серые зоны, которые, согласно минским соглашениям, считаются демилитаризованными, а также начинают буквально ровнять с землей позиции ДНР. Ополчение фиксирует проблемы со штатными боеприпасами у ВСУ — украинская подразделения недавно наладили производство кустарных ракет, начиненных поражающими элементами.



Очередной виток обострения на фронте ополченцы ожидают 30 апреля. В этот день президент Порошенко, по некоторым данным, планирует посетить Мариуполь. Абсолютное перемирие в Донбассе можно считать провалившимся.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Максима Березина.

