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    В ДНР сообщили о гибели военнослужащих НАТО на минном поле у Авдеевки. ДНР, НАТО, Украина, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ДНР сообщили о гибели военнослужащих НАТО на минном поле у Авдеевки

    В ДНР сообщили о гибели военнослужащих НАТО на минном поле у Авдеевки

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    В ДНР сообщили о гибели военнослужащих НАТО на минном поле у Авдеевки

    В ДНР сообщили о гибели военнослужащих НАТО на минном поле у Авдеевки

      СМИ Донбасса сообщают о том, что на минном поле возле населенного пункта Авдеевка погибли и получили ранения несколько военнослужащих НАТО из США и Канады.

      Как сообщают донецкие СМИ со ссылкой на информацию Минобоороны ДНР, автомобиль с военнослужащими НАТО подорвался 17 мая на минном поле в районе населенного пункта Авдеевка, находящегося под контролем украинских силовиков.

      Сообщение пресс-службы оперативного командования ДНР: «Сегодня в ходе посещения натовскими военнослужащими линии соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки, командование Вооруженных сил Украины завело гостей на минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине. В результате трое военнослужащих НАТО из Канады погибли и двое из США получили ранения».

      Источники в командовании ДНР сообщают о том, что несколько украинских силовиков, сопровождавших иностранцев, также получили ранения.

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