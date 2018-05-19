Сказочная свадьба: как американская золушка Меган нашла британского принца Гарри

Свадьба рыжей бестии, принца Гарри, и красавицы Меган — событие планетарного масштаба, к которому было приковано внимание всего мира. Меган Маркл — мулатка, снималась полуобнаженной в легкомысленных американских сериалах, да к тому же старше жениха на три года и уже побывала замужем. Мало кто верил, что «шальную разведенку» примут в королевскую семью с распростертыми объятиями. Но теперь для миллионов одиноких женщин всего мира Меган — живое доказательство того, что «даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца».
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Как отмечает корреспондент НТВ Юрий Рябоконь, кое-где в России королевскую свадьбу ожидали не меньше, чем в самой Британии:
— Боже, храни нашу прекрасную королеву!
— Эту чертову песню нелегко запомнить.
А зачем запоминать слова, когда можно просто влюбиться в сказку мирового масштаба? Он — чистокровный принц из древнего королевского рода. Она — мулатка после развода. Вполне себе тянет на душевную мелодраму, подаренную миллионам телезрителей британской короной. Монархия настолько потрясающая, что даже способна материализовать саму любовь, говорят подданные ее высочества. Кружки, книжки, тарелки, магниты, плавательные костюмы и даже презервативы с портретами молодоженов — свадьба стоимостью 32 млн фунтов окупила себя еще до того, как началась.
Как передает из Великобритании корреспондент НТВ Лиза Герсон, теперь Гарри добровольно окольцован, как лебеди его бабушки в Темзе возле Виндзорского замка. Не Челси и не Крессиду — вместо английских блондинок, отдаленно похожих на маму Ди, он полюбил Меган, американскую брюнетку, похожую на свою маму. На три года старше, на одно замужество больше, не то чтобы из другого социального класса, но из другого мира. Принцы и раньше женились по любви, но никогда им еще это не сходило с рук. Гарри получил сегодня и титул, и герцогиню, и статус, и любовь.
Томас Мейз Арчи-Миллс, руководитель Британского общества монархистов: «В британском обществе произошли серьезные перемены, мы видим эволюцию королевской семьи, в нее принята не просто американка-феминистка, но также женщина двух смешанных рас, гордая, как она и должна быть, своим происхождением».
Подробнее — в материале программы.
— Боже, храни нашу прекрасную королеву!
— Эту чертову песню нелегко запомнить.
А зачем запоминать слова, когда можно просто влюбиться в сказку мирового масштаба? Он — чистокровный принц из древнего королевского рода. Она — мулатка после развода. Вполне себе тянет на душевную мелодраму, подаренную миллионам телезрителей британской короной. Монархия настолько потрясающая, что даже способна материализовать саму любовь, говорят подданные ее высочества. Кружки, книжки, тарелки, магниты, плавательные костюмы и даже презервативы с портретами молодоженов — свадьба стоимостью 32 млн фунтов окупила себя еще до того, как началась.
Как передает из Великобритании корреспондент НТВ Лиза Герсон, теперь Гарри добровольно окольцован, как лебеди его бабушки в Темзе возле Виндзорского замка. Не Челси и не Крессиду — вместо английских блондинок, отдаленно похожих на маму Ди, он полюбил Меган, американскую брюнетку, похожую на свою маму. На три года старше, на одно замужество больше, не то чтобы из другого социального класса, но из другого мира. Принцы и раньше женились по любви, но никогда им еще это не сходило с рук. Гарри получил сегодня и титул, и герцогиню, и статус, и любовь.
Томас Мейз Арчи-Миллс, руководитель Британского общества монархистов: «В британском обществе произошли серьезные перемены, мы видим эволюцию королевской семьи, в нее принята не просто американка-феминистка, но также женщина двух смешанных рас, гордая, как она и должна быть, своим происхождением».
Подробнее — в материале программы.
Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл прошла в Виндзоре. Новобрачные обвенчались и в открытом ландо проехали по городу.Опубликовано НТВ 19 мая 2018 г.
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