Единственная в мире плавучая АЭС прибыла в Мурманск для загрузки топливом

Единственный в мире морской атомный энергоблок пришвартовался в Мурманске. После загрузки ядерным топливом «Академик Ломоносов» отправится на Чукотку и станет самой северной плавучей атомной станцией.
Проекту российской плавучей энергетики около 10 лет. Продвигался он трудно, но проложил дорогу другим.
Алексей Рахманов, президент Объединенной судостроительной корпорации: «Каждый раз первый головной корабль или судно всегда идут с большими трудностями. Каждый следующий пойдет легче, и они будут становиться дешевле».
Плавучая атомная электростанция пришла в Мурманск из Санкт-Петербурга, где был построена. Путь был нелегким, но интересным. Балтика, Северное море, долгий переход мимо норвежских фьордов. Своего двигателя у энергоблока нет, так что задача стояла втройне сложная.
Однако пока это лишь набор деталей, собранных вместе на судостроительном заводе. Чтобы этот блок по-настоящему ожил, в него нужно загрузить ядерное топливо и запустить реакторы.
Реакторов тут два, мощностью по 70 мегаватт каждый. Такая станция обеспечит электричеством целые районы вне зависимости от климата и линий снабжения. Главное, чтобы ее можно было доставить по воде. Фактически, это гарантированная электрификация всего Северного морского пути. А еще это целый пока никем не занятый мировой рынок плавучих энергоблоков.
Алексей Лихачёв, генеральный директор «Росатома»: «Большой интерес демонстрируют в первую очередь все островные государства, где по определенным причинам невозможно создать мощную инфраструктуру передачи электроэнергии».
После испытаний плавучую АЭС ждут еще 2500 морских миль пути до Чукотки, где энергоблок будет снабжать электричеством труднодоступные районы.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ильи Федосова.
Алексей Рахманов, президент Объединенной судостроительной корпорации: «Каждый раз первый головной корабль или судно всегда идут с большими трудностями. Каждый следующий пойдет легче, и они будут становиться дешевле».
Плавучая атомная электростанция пришла в Мурманск из Санкт-Петербурга, где был построена. Путь был нелегким, но интересным. Балтика, Северное море, долгий переход мимо норвежских фьордов. Своего двигателя у энергоблока нет, так что задача стояла втройне сложная.
Однако пока это лишь набор деталей, собранных вместе на судостроительном заводе. Чтобы этот блок по-настоящему ожил, в него нужно загрузить ядерное топливо и запустить реакторы.
Реакторов тут два, мощностью по 70 мегаватт каждый. Такая станция обеспечит электричеством целые районы вне зависимости от климата и линий снабжения. Главное, чтобы ее можно было доставить по воде. Фактически, это гарантированная электрификация всего Северного морского пути. А еще это целый пока никем не занятый мировой рынок плавучих энергоблоков.
Алексей Лихачёв, генеральный директор «Росатома»: «Большой интерес демонстрируют в первую очередь все островные государства, где по определенным причинам невозможно создать мощную инфраструктуру передачи электроэнергии».
После испытаний плавучую АЭС ждут еще 2500 морских миль пути до Чукотки, где энергоблок будет снабжать электричеством труднодоступные районы.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ильи Федосова.
Комментарии