Корабелы Балтийского завода отправили в Мурманск первую плавучую АЭС

Оригинальную ПАТЭС изготовили в Петербурге. «Академик Ломоносов» способен обеспечить светом и теплом жителей небольшого города. Местом ее базирования станет Чукотка.

Сегодня из Петербурга в Мурманск отправилась первая в мире плавучая атомная станция. Этого события не только отечественная, но и мировая энергетика ждали более десяти лет. Желание иметь плавучие энергоблоки декларируют многие державы, но пока ПАТЭСом может похвастаться только Россия.



«Академик Ломоносов» к своему первому путешествию готовился несколько часов. Отметим, что мосты через Неву для проводки гигантской платформу не разводили.



Как передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, у флагмана атомного флота всё с приставкой самый. Самая передовая разработка, не имеющая пока аналогов, станет и самой северной атомной станцией в мире.



На Чукотке, в городе Певек, плавучий энергоблок заменит устаревшую наземную Билибинскую АЭС. У станции с Балтийского завода современное оборудование. Оно компактнее и мощнее.



Павел Ипатов, заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом», руководитель проекта по сооружению и эксплуатации атомных электростанций: «На судне смонтированы две ядерных энергетических установки. Каждая — по 35 мегаВатт электрической мощности. Фактически они в два раза мощнее, чем четыре блока Билибинской АЭС».



Теперь на Крайнем Севере открыты новые горизонты для разработки месторождений в условиях вечной мерзлоты и сурового климата Арктики. Станция способна выдержать даже натиск цунами. Для экипажа первой в мире плавучей АЭС тоже многое в новинку. На борту смогут три месяца жить и работать около 300 человек. Будущий экипаж первопроходцев и в то же время опытных инженеров и моряков тренировали также в Северной столице.



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