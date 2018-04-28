Уникальная атомная станция «Академик Ломоносов» отправилась на Чукотку

Сегодня из Санкт-Петербурга в Мурманск отправили первую и пока единственную в мире российскую плавучую атомную станцию «Академик Ломоносов».

Буксиры вывели плавучую атомную станцию из акватории Балтийского завода и к 20 мая доставят к мурманскому причалу компании «Атомфлот». Там предстоят длительные работы по ее заправке.



На втором этапе — летом будущего года — уже с загруженным ядерным топливом атомную станцию по Северному морскому пути доставят в порт Певек на Чукотке. Сообщается, что в целях безопасности, на всех этапах транспортировки «Академика Ломоносова» будет сопровождать боевой корабль ВМФ России.



Мощность плавучей станции «Академик Ломоносов» — 70 МВт, она предназначена для выработки тепла и электричества. Также может использоваться для опреснения морской воды. На Чукотке ей предстоит заменить Чаунскую ТЭЦ и старейшую Билибинскую АЭС, которые уже технологически устарели и выводятся из эксплуатации.