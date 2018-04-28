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    Уникальная атомная станция «Академик Ломоносов» отправилась на Чукотку. атомная энергетика, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУникальная атомная станция «Академик Ломоносов» отправилась на Чукотку

    Уникальная атомная станция «Академик Ломоносов» отправилась на Чукотку

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    Уникальная атомная станция «Академик Ломоносов» отправилась на Чукотку

    Уникальная атомная станция «Академик Ломоносов» отправилась на Чукотку

    Уникальная атомная станция «Академик Ломоносов» отправилась на Чукотку

      Сегодня из Санкт-Петербурга в Мурманск отправили первую и пока единственную в мире российскую плавучую атомную станцию «Академик Ломоносов».

      Буксиры вывели плавучую атомную станцию из акватории Балтийского завода и к 20 мая доставят к мурманскому причалу компании «Атомфлот». Там предстоят длительные работы по ее заправке.

      На втором этапе — летом будущего года — уже с загруженным ядерным топливом атомную станцию по Северному морскому пути доставят в порт Певек на Чукотке. Сообщается, что в целях безопасности, на всех этапах транспортировки «Академика Ломоносова» будет сопровождать боевой корабль ВМФ России.

      Мощность плавучей станции «Академик Ломоносов» — 70 МВт, она предназначена для выработки тепла и электричества. Также может использоваться для опреснения морской воды. На Чукотке ей предстоит заменить Чаунскую ТЭЦ и старейшую Билибинскую АЭС, которые уже технологически устарели и выводятся из эксплуатации.

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