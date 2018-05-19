Умерла одна из выживших после крушения Boeing на Кубе

Одна из трех женщин, госпитализированных после авиакатастрофы Boeing 737 на Кубе, скончалась.
Как сообщает Cuba TV, две другие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации в госпитале Calixto Garcia в Гаване. Еще один выживший мужчина ранее скончался по дороге в больницу.
В пятницу Boeing 737, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, потерпел крушение вскоре после взлета, рухнув между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны. На борту находились более ста пассажиров и членов экипажа.
Кубинское телевидение со ссылкой на свидетелей произошедшего ранее сообщило, что разбившийся самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи. Свидетели также сообщили, что первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.
Как сообщила газета Granma, почти все пассажиры разбившегося самолета были гражданами Кубы. Россиян на борту самолета не было. Экипаж разбившегося лайнера состоял из пяти граждан Мексики. Между тем ранее местные СМИ сообщали, что на борту потерпевшего крушение лайнера находились в основном иностранцы.
В пятницу Boeing 737, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, потерпел крушение вскоре после взлета, рухнув между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны. На борту находились более ста пассажиров и членов экипажа.
Кубинское телевидение со ссылкой на свидетелей произошедшего ранее сообщило, что разбившийся самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи. Свидетели также сообщили, что первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.
Как сообщила газета Granma, почти все пассажиры разбившегося самолета были гражданами Кубы. Россиян на борту самолета не было. Экипаж разбившегося лайнера состоял из пяти граждан Мексики. Между тем ранее местные СМИ сообщали, что на борту потерпевшего крушение лайнера находились в основном иностранцы.
В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.
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