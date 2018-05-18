Очевидцы сообщили о выживших в катастрофе Boeing на Кубе

В авиакатастрофе Boeing 737 на Кубе есть выжившие. Об этом сообщают очевидцы трагедии.
По словам очевидцев, выживших перевозили на каретах скорой помощи, сообщает AFP.
Кубинская газета Granma уточняет, что выжить удалось троим пассажирам. Они госпитализированы в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что Boeing 737 разбился при взлете в аэропорту Гаваны. Авиалайнер потерпел крушение вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти. По данным кубинских СМИ, он выполнял внутренний рейс в город Ольгин. На борту самолета находились 113 человек — 104 пассажира и девять членов экипажа. По предварительным данным, Boeing 737 был арендован компанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем.
По словам председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диаса-Канеля, катастрофа могла привести к «большому числу» жертв. Российские дипломаты выясняют, были ли на борту российские граждане. Очевидцы в соцсетях публикуют первые видео с места трагедии.
Кубинская газета Granma уточняет, что выжить удалось троим пассажирам. Они госпитализированы в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что Boeing 737 разбился при взлете в аэропорту Гаваны. Авиалайнер потерпел крушение вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти. По данным кубинских СМИ, он выполнял внутренний рейс в город Ольгин. На борту самолета находились 113 человек — 104 пассажира и девять членов экипажа. По предварительным данным, Boeing 737 был арендован компанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем.
По словам председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диаса-Канеля, катастрофа могла привести к «большому числу» жертв. Российские дипломаты выясняют, были ли на борту российские граждане. Очевидцы в соцсетях публикуют первые видео с места трагедии.
В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.
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