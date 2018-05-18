Катастрофа Boeing на Кубе: первые фото и видео

В Сети появились первые фотографии и видеозаписи с места крушения Boeing 737 на Кубе.
Фото и видео размещают в социальных сетях местные жители.
Между тем российские дипломаты выясняют, были ли россияне на борту разбившегося самолета. Об этом сообщила первый секретарь посольства России на Кубе Надежда Сергиева.
По словам Сергиевой, пока никаких деталей нет, передает РИА Новости.
Надежда Сергиева: «Дипломаты находятся в постоянном контакте с кубинскими компетентными органами, выясняют обстоятельства случившегося, были ли на борту российские граждане».
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас- Канель подтвердил факт инцидента. По его словам, катастрофа могла привести к «большому числу» жертв, сообщает AFP. Диас-Канель в настоящее время находится в аэропорту кубинской столицы.
Мигель Диас-Канель: «Произошел прискорбный авиаинцидент. Новости не обнадеживают, вероятно, число жертв велико».
Ранее сообщалось, что Boeing 737 разбился при взлете в аэропорту Гаваны. Авиалайнер потерпел крушение вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти. На борту самолета находились 104 человека.
Между тем российские дипломаты выясняют, были ли россияне на борту разбившегося самолета. Об этом сообщила первый секретарь посольства России на Кубе Надежда Сергиева.
По словам Сергиевой, пока никаких деталей нет, передает РИА Новости.
Надежда Сергиева: «Дипломаты находятся в постоянном контакте с кубинскими компетентными органами, выясняют обстоятельства случившегося, были ли на борту российские граждане».
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас- Канель подтвердил факт инцидента. По его словам, катастрофа могла привести к «большому числу» жертв, сообщает AFP. Диас-Канель в настоящее время находится в аэропорту кубинской столицы.
Мигель Диас-Канель: «Произошел прискорбный авиаинцидент. Новости не обнадеживают, вероятно, число жертв велико».
Ранее сообщалось, что Boeing 737 разбился при взлете в аэропорту Гаваны. Авиалайнер потерпел крушение вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти. На борту самолета находились 104 человека.
Avión se desploma en Cuba! Un vuelo nacional con 104 personas que cubría la ruta entre Habana- Holguín. El Boing 7373 era rentado por la compañía Cubana de Aviación y se desplomó tras despegar. Se reportan muertos… #news #tv #friday #cuba #usa #florida #flight #sad #died #crash pic.twitter.com/IPejbR5TvD— Daniel Benitez (@danielbnews) 18 мая 2018 г.
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