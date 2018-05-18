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    СМИ: все пассажиры разбившегося на Кубе самолета — иностранцы. Куба, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: все пассажиры разбившегося на Кубе самолета — иностранцы

    СМИ: все пассажиры разбившегося на Кубе самолета — иностранцы

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    СМИ: все пассажиры разбившегося на Кубе самолета — иностранцы

    СМИ: все пассажиры разбившегося на Кубе самолета — иностранцы

    СМИ: все пассажиры разбившегося на Кубе самолета — иностранцы
    • Фото: Associated Press © 2018, Andrea Rodriguez

      • Как сообщает сайт кубинской газеты Granma, все пассажиры и члены экипажа самолета, разбившегося близ столицы Кубы, — иностранные граждане.

      По информации издания, на борту разбившегося в пятницу на Кубе самолета Boeing 737 находились 105 человек, в том числе пять детей. Ранее поступали данные о 113 пассажирах и членах экипажа. Граждане каких именно стран находились на борту, в сообщении не уточняется.

      Самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Самолет упал спустя минуту после взлета в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.

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      Как сообщали СМИ, троим пассажирам удалось выжить. Однако вскоре агентство Reuters со ссылкой на сотрудника медицинского учреждения сообщило, что один из выживших скончался в больнице от полученных травм. Еще двое выживших находятся в тяжелом состоянии.

      Российские дипломаты выясняют, были ли на борту российские граждане. Очевидцы в соцсетях публикуют первые кадры с места трагедии.

      В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.

      Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.

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