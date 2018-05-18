Как сообщает сайт кубинской газеты Granma, все пассажиры и члены экипажа самолета, разбившегося близ столицы Кубы, — иностранные граждане.
По информации издания, на борту разбившегося в пятницу на Кубе самолета Boeing 737 находились 105 человек, в том числе пять детей. Ранее поступали данные о 113 пассажирах и членах экипажа. Граждане каких именно стран находились на борту, в сообщении не уточняется.
Самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Самолет упал спустя минуту после взлета в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.
Как сообщали СМИ, троим пассажирам удалось выжить. Однако вскоре агентство Reuters со ссылкой на сотрудника медицинского учреждения сообщило, что один из выживших скончался в больнице от полученных травм. Еще двое выживших находятся в тяжелом состоянии.
Российские дипломаты выясняют, были ли на борту российские граждане. Очевидцы в соцсетях публикуют первые кадры с места трагедии.
Самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Самолет упал спустя минуту после взлета в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.
Как сообщали СМИ, троим пассажирам удалось выжить. Однако вскоре агентство Reuters со ссылкой на сотрудника медицинского учреждения сообщило, что один из выживших скончался в больнице от полученных травм. Еще двое выживших находятся в тяжелом состоянии.
Российские дипломаты выясняют, были ли на борту российские граждане. Очевидцы в соцсетях публикуют первые кадры с места трагедии.
В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.
Комментарии