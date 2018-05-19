«Рожденный убивать»: стрелку из школы в Техасе предъявили обвинения

Власти США предъявили обвинения в тяжком убийстве подозреваемому в стрельбе в средней школе города
Санта-Фе в Техасе, в результате которой погибли десять человек.
Как сообщается в заявлении полиции округа Галвестон, «подозреваемый в стрельбе в школе Санта-Фе был помещен в тюрьму округа Галвестон». Отмечается, что он находится под стражей по обвинению в тяжком убийстве без возможности выйти под залог. По словам правоохранителей, задержанному могут предъявить и другие обвинения.
Напомним, в пятницу в результате стрельбы в средней школе в городе Санта-Фе в Техасе погибли десять человек и получили ранения еще десять. Полиция идентифицировала нападавшего, им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис.
Губернатор штата Грег Эббот сообщил, что в машине задержанного обнаружили взрывные устройства и коктейли Молотова, а подозреваемый собирался покончить с собой. По словам губернатора, для совершения преступления молодой человек использовал ружье и револьвер 38-го калибра, которые он взял у своего отца. Оружие было ранее приобретено легально. Мотивы преступника пока неизвестны.
Губернатор также сообщил, что Пагуртзис не имел проблем с законом, но ранее его видели в майке с надписью «Рожденный убивать».
Грег Эббот: «Была фотография, где он был в майке с надписью „Рожденный убивать“. Это был настораживающий признак. Но что касается криминального прошлого, то этого у него не было».
Он добавил, что других настораживающих признаков того, что молодой человек готовит преступление, никто не заметил.
Тем временем президент США Дональд Трамп распорядился до заката 22 мая приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи с трагедией в штате Техас.
Напомним, в пятницу в результате стрельбы в средней школе в городе Санта-Фе в Техасе погибли десять человек и получили ранения еще десять. Полиция идентифицировала нападавшего, им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис.
Губернатор штата Грег Эббот сообщил, что в машине задержанного обнаружили взрывные устройства и коктейли Молотова, а подозреваемый собирался покончить с собой. По словам губернатора, для совершения преступления молодой человек использовал ружье и револьвер 38-го калибра, которые он взял у своего отца. Оружие было ранее приобретено легально. Мотивы преступника пока неизвестны.
Губернатор также сообщил, что Пагуртзис не имел проблем с законом, но ранее его видели в майке с надписью «Рожденный убивать».
Грег Эббот: «Была фотография, где он был в майке с надписью „Рожденный убивать“. Это был настораживающий признак. Но что касается криминального прошлого, то этого у него не было».
Он добавил, что других настораживающих признаков того, что молодой человек готовит преступление, никто не заметил.
Тем временем президент США Дональд Трамп распорядился до заката 22 мая приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи с трагедией в штате Техас.
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