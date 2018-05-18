Полиция назвала имя стрелявшего в техасской школе

Полиция установила личность стрелявшего в школе в
Санта-Фе — это 17-летний Димитриос Пагуртзис.
Имя стрелявшего сообщило агентство Associated Press со ссылкой на свои источники. Других подробностей относительно стрелявшего нет. Он был задержан.
Напомним, девять детей и один преподаватель погибли в результате стрельбы в школе в Санта-Фе (Техас) в пятницу. Кроме того, администрация местного образовательного округа сообщила об обнаружении в школе взрывных устройств. Их обезвреживанием занимаются саперы.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в Белом доме в связи с трагедией в техасской школе. Он принес соболезнования родным жертв и заявил, что ситуация со стрельбой в общественных местах продолжается «слишком долго», передает ТАСС.
Между тем Дональд Трамп критически относится к предложениям ввести запрет на свободную продажу оружия в США, несмотря на нередкие случаи стрельбы в школах. Он выступал с инициативой выдать оружие педагогам, чтобы они могли защитить себя и школьников в подобных ситуациях.
Напомним, девять детей и один преподаватель погибли в результате стрельбы в школе в Санта-Фе (Техас) в пятницу. Кроме того, администрация местного образовательного округа сообщила об обнаружении в школе взрывных устройств. Их обезвреживанием занимаются саперы.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в Белом доме в связи с трагедией в техасской школе. Он принес соболезнования родным жертв и заявил, что ситуация со стрельбой в общественных местах продолжается «слишком долго», передает ТАСС.
Между тем Дональд Трамп критически относится к предложениям ввести запрет на свободную продажу оружия в США, несмотря на нередкие случаи стрельбы в школах. Он выступал с инициативой выдать оружие педагогам, чтобы они могли защитить себя и школьников в подобных ситуациях.
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