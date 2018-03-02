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Супруги 16+
2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Спасение американцев: в США начался массовый психоз из-за стрельбы в школе. США, Трамп Дональд, оружие, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасение американцев: в США начался массовый психоз из-за стрельбы в школе

    Спасение американцев: в США начался массовый психоз из-за стрельбы в школе

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    Спасение американцев: в США начался массовый психоз <nobr>из-за</nobr> стрельбы в школе

    Спасение американцев: в США начался массовый психоз из-за стрельбы в школе

    Спасение американцев: в США начался массовый психоз <nobr>из-за</nobr> стрельбы в школе

      Президент США Дональд Трамп, который известен как главный защитник оружейного лобби, заявил сенаторам, что готов на некоторые ограничения в использовании оружия гражданами. Закончится ли эта встреча реальными действиями — пока неизвестно. Но очевидно, что дольше юлить Трамп уже не мог. После трагедии в школе Флориды страна и так кипела, а ЧП в последний день февраля вообще спровоцировало что-то вроде массового психоза.

      Стрельба в школе штата Джорджия снова поставила перед американскими родителями вопрос ребром: как обезопасить своих детей? Популярностью пользуются необычные рюкзаки: с виду — ничего особенного, но внутри него — бронепластина, которая способна выдержать выстрел из пистолета и даже дробовика! Правда, сейчас из-за ажиотажа склады производителя буквально опустошены, а сайт временно не принимает заказы.

      Только вот остановить пулю из автоматической винтовки рюкзак не может. А именно их было много на большом богослужении в Ньюфаундленде. Члены религиозной секты «Церковь объединения» пришли на молебен вооруженными до зубов, а некоторые — в коронах, сделанных из патронов. Они заявили, что должны защищать свои семьи, пусть даже с оружием в руках. И хотя винтовки на входе «обезвреживали» специальными хомутами, жителей такое небесное воинство всерьез напугало.

      Всех детей на время отправили учиться в другую школу. От греха подальше. Да и от вооруженной церкви заодно.

      Напомним, в середине февраля США пережили настоящую трагедию: в городе Паркленде штата Флорида бывший ученик местной школы Николас Круз вошел в здание учебного заведения с винтовкой и застрелил 17 человек.

      Президент США Дональд Трамп заявлял, что причина трагедии — не доступность оружия, а проблемы с психикой у стрелка, но распорядился усилить проверки покупателей. Кроме того, он предложил разрешить носить оружие учителям, чтобы потенциальные преступники боялись атаковать школы. А 28 февраля учитель старшей школы в городе Дэлтоне, штат Джорджия, открыл огонь в классе. К счастью, на этот раз никто не пострадал.

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