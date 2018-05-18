В школе в Техасе произошла стрельба: восемь погибших

В школе города
Санта-Фе, штат Техас, произошла стрельба. Поступает информация о жертвах и пострадавших. По предварительным данным, убиты по меньшей мере восемь человек.
По данным властей, среди пострадавших есть один полицейский. Точное число раненых неизвестно. Власти также не сообщают, в каком они находятся состоянии.
Рауль Рейес, представитель медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне, заявил, что как минимум один человек был доставлен в больницу, пишет The New York Times.
Между тем местные СМИ со ссылкой на источники правоохранительных органах пишут, что есть погибшие. По предварительным данным, число жертв достигает восьми.
СМИ со ссылкой на родителей утверждают, что часть учеников эвакуировали в автомагазин, расположенный рядом с кампусом. Но также поступает информация, что администрация школы закрыла входы и выходы, чтобы взять ситуацию под контроль.
Вооруженный человек проник в школу и открыл стрельбу в классе. Возможно, стрелок — это один из учеников. Предварительно сообщается, что его удалось задержать.
Рауль Рейес, представитель медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне, заявил, что как минимум один человек был доставлен в больницу, пишет The New York Times.
Между тем местные СМИ со ссылкой на источники правоохранительных органах пишут, что есть погибшие. По предварительным данным, число жертв достигает восьми.
СМИ со ссылкой на родителей утверждают, что часть учеников эвакуировали в автомагазин, расположенный рядом с кампусом. Но также поступает информация, что администрация школы закрыла входы и выходы, чтобы взять ситуацию под контроль.
Вооруженный человек проник в школу и открыл стрельбу в классе. Возможно, стрелок — это один из учеников. Предварительно сообщается, что его удалось задержать.
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