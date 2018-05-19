СМИ: разбившийся на Кубе самолет пытался вернуться в аэропорт и задел провода

Разбившийся на Кубе самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи, сообщило кубинское телевидение со ссылкой на свидетелей произошедшего.
По данным свидетелей, самолет «развернулся, чтобы вернуться в аэропорт», после чего врезался в линии электропередачи. Свидетели также сообщили, что первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.
В пятницу Boeing 737, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, потерпел крушение вскоре после взлета, рухнув между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны. На борту находились более ста пассажиров и членов экипажа. При крушении выжили четыре человека, один из них умер по дороге в больницу. Три женщины сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, у них множественные переломы, гематомы и ожоги.
Как сообщила газета Granma, почти все пассажиры разбившегося самолета были гражданами Кубы. Россиян на борту самолета не было. Экипаж разбившегося лайнера состоял из пяти граждан Мексики. Между тем ранее местные СМИ сообщали, что на борту потерпевшего крушение лайнера находились в основном иностранцы.
В пятницу Boeing 737, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, потерпел крушение вскоре после взлета, рухнув между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны. На борту находились более ста пассажиров и членов экипажа. При крушении выжили четыре человека, один из них умер по дороге в больницу. Три женщины сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, у них множественные переломы, гематомы и ожоги.
Как сообщила газета Granma, почти все пассажиры разбившегося самолета были гражданами Кубы. Россиян на борту самолета не было. Экипаж разбившегося лайнера состоял из пяти граждан Мексики. Между тем ранее местные СМИ сообщали, что на борту потерпевшего крушение лайнера находились в основном иностранцы.
В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.
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