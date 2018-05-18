Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета на Кубе

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю
Диас-Канелю Бермудесу в связи крушением пассажирского лайнера в аэропорту Гаваны.
Как сообщает пресс-служба Кремля, «глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе».
Самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Самолет упал спустя минуту после взлета в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.
По информации кубинской газеты Granma, все пассажиры и члены экипажа самолета — иностранные граждане. Сообщается, что на борту Boeing 737 находились 105 человек, в том числе пять детей. Трем пассажирам удалось выжить, позже один из них скончался в больнице.
Как сообщил РИА Новости представитель посольства РФ на Кубе, в аэропорт Гаваны, недалеко от которого произошло крушение Boeing 737, прибыли российские дипломаты.
Из сообщения представителя посольства: «Представители посольства и генерального консульства России в Гаване сейчас находятся в аэропорту и сотрудничают с властями Кубы, однако у нас все еще нет списков пассажиров и информации о количестве погибших, как и от том, были ли на борту граждане России».
Самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Самолет упал спустя минуту после взлета в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.
По информации кубинской газеты Granma, все пассажиры и члены экипажа самолета — иностранные граждане. Сообщается, что на борту Boeing 737 находились 105 человек, в том числе пять детей. Трем пассажирам удалось выжить, позже один из них скончался в больнице.
Как сообщил РИА Новости представитель посольства РФ на Кубе, в аэропорт Гаваны, недалеко от которого произошло крушение Boeing 737, прибыли российские дипломаты.
Из сообщения представителя посольства: «Представители посольства и генерального консульства России в Гаване сейчас находятся в аэропорту и сотрудничают с властями Кубы, однако у нас все еще нет списков пассажиров и информации о количестве погибших, как и от том, были ли на борту граждане России».
В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.
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