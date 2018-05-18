Путин рассказал о боевых испытаниях новейших лазерных комплексов

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и новейшие лазерные комплексы уже несут боевое дежурство в Южном военном округе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по вопросам военного строительства Путин отметил, что ряд новейших образцов уже производится и поступает в войска.
Владимир Путин: «К примеру, высокоточный авиационный ракетный комплекс „Кинжал“, который был представлен на параде 9 Мая, и новейшие лазерные комплексы уже несут опытное боевое дежурство в Южном военном округе. Интенсивно отрабатываются способы их боевого применения».
Также Путин рассказал об испытании других перспективных систем, которые в ближайшей перспективе войдут в состав российских стратегических сил.
Владимир Путин: «Имею в виду, прежде всего, комплекс „Сармат“, который должен поступить в войска в 2020 году, комплекс „Авангард“, который должен поступить в войска в 2019 году, и другие комплексы в соответствии с ранее принятым графиком».
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал о стратегически важных разработках оружия, не имеющего аналогов в мире. В конце марта в Сети появилось видео с демонстрацией российского супероружия. Речь идет об уникальных гиперзвуковых ракетах «Кинжал», межконтинентальной ракете «Сармат», способной нести более 20 боевых блоков, системе «Авангард», чьи крылатые блоки способны маневрировать на пути к цели, крылатой ракете «Буревестник» с ядерной силовой установкой, а также беспилотном подводном аппарате «Посейдон» и лазерном комплексе «Пересвет».
Владимир Путин: «К примеру, высокоточный авиационный ракетный комплекс „Кинжал“, который был представлен на параде 9 Мая, и новейшие лазерные комплексы уже несут опытное боевое дежурство в Южном военном округе. Интенсивно отрабатываются способы их боевого применения».
Также Путин рассказал об испытании других перспективных систем, которые в ближайшей перспективе войдут в состав российских стратегических сил.
Владимир Путин: «Имею в виду, прежде всего, комплекс „Сармат“, который должен поступить в войска в 2020 году, комплекс „Авангард“, который должен поступить в войска в 2019 году, и другие комплексы в соответствии с ранее принятым графиком».
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал о стратегически важных разработках оружия, не имеющего аналогов в мире. В конце марта в Сети появилось видео с демонстрацией российского супероружия. Речь идет об уникальных гиперзвуковых ракетах «Кинжал», межконтинентальной ракете «Сармат», способной нести более 20 боевых блоков, системе «Авангард», чьи крылатые блоки способны маневрировать на пути к цели, крылатой ракете «Буревестник» с ядерной силовой установкой, а также беспилотном подводном аппарате «Посейдон» и лазерном комплексе «Пересвет».
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