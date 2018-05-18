Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по новому делу о хищениях

Басманный суд Москвы в пятницу отправил под арест бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о хищениях.
Елена Ленская, судья: «Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Пирумова меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля».
На заседании суда Пирумову стало плохо, ему вызвали скорую. После того как медики оказали помощь бывшему чиновнику, заседание продолжилось.
О задержании Пирумова и руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова сообщал ранее Следственный комитет. Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.
По данным следователей, Колесников и Пирумов похитили не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Согласно материалам дела, подозреваемые «организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить». Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.
На заседании суда Пирумову стало плохо, ему вызвали скорую. После того как медики оказали помощь бывшему чиновнику, заседание продолжилось.
О задержании Пирумова и руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова сообщал ранее Следственный комитет. Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.
По данным следователей, Колесников и Пирумов похитили не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Согласно материалам дела, подозреваемые «организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить». Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.
Комментарии