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    Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по новому делу о хищениях

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по новому делу о хищениях

    Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по новому делу о хищениях

    Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по новому делу о хищениях
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Басманный суд Москвы в пятницу отправил под арест бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о хищениях.

    Елена Ленская, судья: «Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Пирумова меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля».

    На заседании суда Пирумову стало плохо, ему вызвали скорую. После того как медики оказали помощь бывшему чиновнику, заседание продолжилось.

    О задержании Пирумова и руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова сообщал ранее Следственный комитет. Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.

    смотретьБывшему замминистра культуры Пирумову стало плохо в суде
    Бывшему замминистра культуры Пирумову стало плохо в суде
    По данным следователей, Колесников и Пирумов похитили не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Согласно материалам дела, подозреваемые «организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить». Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.

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