Экс-замминистра культуры Пирумова задержали по делу о хищениях в Эрмитаже

Бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова снова задержали за коррупцию. На этот раз речь идет о хищении 450 млн рублей при строительстве зданий Эрмитажа
По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, вместе с Пирумовым задержан руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.
Светлана Петренко: «По уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий „Государственного Эрмитажа“, следователями СКР совместно с ФСБ России задержаны экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и руководитель группы компаний „Роспан“ Никита Колесников».
Еще одним фигурантом этого дела Петренко назвала бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо. Он также фигурировал в «деле реставраторов».
По данным следствия, подозреваемые заключили госконтракт, но на деле решили его не исполнять. Большую часть полученных в качестве аванса денег они перечислили в подконтрольные им организации.
Ранее Пирумов попал под суд по обвинению в хищении бюджетных средств при реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей, драматического театра в Пскове, а также Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского.
Чиновник был приговорен к 1 году 6 месяцам колонии и штрафу в 400 тыс. рублей. Чиновник был освобожден от наказания прямо в зале суда, так как уже отбыл срок во время содержания под стражей в СИЗО. Сегодня же суд ужесточил ему наказание только в части штрафа.
Светлана Петренко: «По уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий „Государственного Эрмитажа“, следователями СКР совместно с ФСБ России задержаны экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и руководитель группы компаний „Роспан“ Никита Колесников».
Еще одним фигурантом этого дела Петренко назвала бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо. Он также фигурировал в «деле реставраторов».
По данным следствия, подозреваемые заключили госконтракт, но на деле решили его не исполнять. Большую часть полученных в качестве аванса денег они перечислили в подконтрольные им организации.
Ранее Пирумов попал под суд по обвинению в хищении бюджетных средств при реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей, драматического театра в Пскове, а также Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского.
Чиновник был приговорен к 1 году 6 месяцам колонии и штрафу в 400 тыс. рублей. Чиновник был освобожден от наказания прямо в зале суда, так как уже отбыл срок во время содержания под стражей в СИЗО. Сегодня же суд ужесточил ему наказание только в части штрафа.
Комментарии