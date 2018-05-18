Бывшему замминистра культуры Пирумову стало плохо в суде

Бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову, обвиняемому в мошенничестве, стало плохо в Басманном суде Москвы. Об этом сообщила
пресс-секретарь суда Юнона Царёва.
Юнона Царёва: «Пирумову стало плохо. Он пожаловался на духоту. В суд вызвана скорая помощь».
Как уточняет ТАСС, экс-чиновнику стало плохо, когда суд готовился огласить решение по ходатайству о его аресте.
Ранее сегодня СК сообщил об очередном задержании экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова и руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова. Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо.
По данным следователей, Колесников и Пирумов похитили не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Согласно материалам дела, подозреваемые «организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить». Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.
Как уточняет ТАСС, экс-чиновнику стало плохо, когда суд готовился огласить решение по ходатайству о его аресте.
Ранее сегодня СК сообщил об очередном задержании экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова и руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова. Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо.
По данным следователей, Колесников и Пирумов похитили не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Согласно материалам дела, подозреваемые «организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить». Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.
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