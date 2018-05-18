«Болезненная реформа»: эксперты спорят о повышении пенсионного возраста в России

Реформа под кодовым названием ’’Плюс пять’’ вызвала горячие дискуссии: в правительстве решают вопрос о повышении пенсионного возраста. Мнения экспертов о том, как лучше вводить эту реформу, разделились.
Кабинет министров в неофициальном, закрытом формате в четверг обсуждал один из самых горячих вопросов: повышение пенсионного возраста. И хотя кадровый состав нового кабинета премьер представит президенту только 18 мая, правительство уже работает по-новому. Формально социальный блок все еще курирует Ольга Голодец, но фактически его уже представляет Татьяна Голикова. Известно, что Голикова против радикальных подходов в пенсионной реформе. Какие предложены варианты реформы, выяснял корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
В самом правительстве пока нет единого мнения: на сколько лет повышать пенсионный возраст. Есть несколько сценариев реформы. Можно посмотреть на европейский опыт. Сейчас в России выходят на пенсию довольно рано, по меркам других стран.
Точно такие же правила, как в России, существуют только в Белоруссии и на Украине. Во Франции мужчины тоже уходят на пенсию в 60, но и женщины там работают до такого же возраста. А вот в Германии отправиться на заслуженный отдых можно только в 67 лет, вне зависимости от пола пенсионера. В Дании и вовсе придется трудиться почти до 70. Но в большинстве европейских стран пенсионная отметка — 65 лет. А что будет в России?
Резкое повышение пенсионного возраста — давняя идея Алексея Кудрина и его Центра стратегических разработок. Сценарий под условным названием «плюс пять», при котором женщины должны выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Не исключено, что пенсионная реформа может стартовать уже в следующем году.
Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций: «Это непопулярная реформа. Поэтому ряд экспертов считает, что ее лучше провести быстро, чтобы потом спокойно работать с ее последствиями».
Стремительная реформа, по мнению экспертов, нацелена и на экономическую выгоду, а деньги бюджету, безусловно, нужны. Но она не учитывает всех социальных последствий.
Никита Исаев, директор Института актуальной экономики: «Необходимо это увязать с другими социально-экономическими преобразованиями в стране. Если уж мы делаем какой-то прорыв, о котором заявляет президент, то повышение пенсионного возраста должно обеспечить соответствующую увязку с другими экономическими преобразованиями».
«Не надо прятать голову в песок», — в таком духе прокомментировала пенсионную тему спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вопрос, по ее словам, возник давно, просто его старались откладывать в дальний ящик. При этом Матвиенко призывает не рубить с плеча и действовать по наиболее мягкому сценарию.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
В самом правительстве пока нет единого мнения: на сколько лет повышать пенсионный возраст. Есть несколько сценариев реформы. Можно посмотреть на европейский опыт. Сейчас в России выходят на пенсию довольно рано, по меркам других стран.
Точно такие же правила, как в России, существуют только в Белоруссии и на Украине. Во Франции мужчины тоже уходят на пенсию в 60, но и женщины там работают до такого же возраста. А вот в Германии отправиться на заслуженный отдых можно только в 67 лет, вне зависимости от пола пенсионера. В Дании и вовсе придется трудиться почти до 70. Но в большинстве европейских стран пенсионная отметка — 65 лет. А что будет в России?
Резкое повышение пенсионного возраста — давняя идея Алексея Кудрина и его Центра стратегических разработок. Сценарий под условным названием «плюс пять», при котором женщины должны выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Не исключено, что пенсионная реформа может стартовать уже в следующем году.
Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций: «Это непопулярная реформа. Поэтому ряд экспертов считает, что ее лучше провести быстро, чтобы потом спокойно работать с ее последствиями».
Стремительная реформа, по мнению экспертов, нацелена и на экономическую выгоду, а деньги бюджету, безусловно, нужны. Но она не учитывает всех социальных последствий.
Никита Исаев, директор Института актуальной экономики: «Необходимо это увязать с другими социально-экономическими преобразованиями в стране. Если уж мы делаем какой-то прорыв, о котором заявляет президент, то повышение пенсионного возраста должно обеспечить соответствующую увязку с другими экономическими преобразованиями».
«Не надо прятать голову в песок», — в таком духе прокомментировала пенсионную тему спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вопрос, по ее словам, возник давно, просто его старались откладывать в дальний ящик. При этом Матвиенко призывает не рубить с плеча и действовать по наиболее мягкому сценарию.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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