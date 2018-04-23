Кудрин обосновал необходимость повышения пенсионного возраста в РФ

Намеченные реформы — от ключевой в госуправлении до изменения пенсионного возраста — обязательное условие для достижения темпов экономического роста выше среднемировых, а значит, и для роста реальных доходов населения. Об этом в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Мы публикуем полную видеоверсию интервью.
По мнению Кудрина, повышение пенсионного возраста необходимо российской экономике, чтобы в условиях демографической ямы избежать излишней нагрузки на работающее население.
Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок РФ: «Это неизбежно в силу того, что у нас количество работающих уменьшается в силу демографических реалий, а количество пенсионеров растет. Все пенсионеры сегодня обеспечиваются за счет налогов, уплачиваемых нынешними работающими. Если работающих меньше, то все сложнее обеспечить те показатели, о которых мы говорим. Значит, один из путей — это чуть-чуть увеличить пенсионный возраст, тем самым меньше людей будет выходить на пенсию или позднее будут уходить на пенсию. Но эти ресурсы перераспределятся пенсионерам. Когда мы говорим „давайте повышать пенсионный возраст“, то имеется в виду, что эти деньги пойдут пенсионерам, им легче будет обеспечить достойную пенсию».
По мнению Кудрина, намеченные структурные реформы являются необходимым условием для роста российской экономики и реальных доходов населения.
Алексей Кудрин: «Если экономика будет расти хотя бы больше, чем на полтора процента ВВП, то они (реальные доходы населения — прим. НТВ.Ru) будут расти. Если они будут расти на 3,5–4 процента, как мы ставим цель, то за три года, за шесть лет наши граждане улучшат свое положение примерно на треть с учетом того, что за последние 4 года наши граждане в среднем стали хуже жить на 10%».
Что касается ключевой реформы госуправления, то, по словам Кудрина, цифровизация вкупе с политической волей могут дать сокращение чиновничьего аппарата на 30% за шесть лет, а элементарное соблюдение игнорируемой сегодня «культуры госслужащего» — снижение коррупции на 20%.
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет сегодня в 23:20.
Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок РФ: «Это неизбежно в силу того, что у нас количество работающих уменьшается в силу демографических реалий, а количество пенсионеров растет. Все пенсионеры сегодня обеспечиваются за счет налогов, уплачиваемых нынешними работающими. Если работающих меньше, то все сложнее обеспечить те показатели, о которых мы говорим. Значит, один из путей — это чуть-чуть увеличить пенсионный возраст, тем самым меньше людей будет выходить на пенсию или позднее будут уходить на пенсию. Но эти ресурсы перераспределятся пенсионерам. Когда мы говорим „давайте повышать пенсионный возраст“, то имеется в виду, что эти деньги пойдут пенсионерам, им легче будет обеспечить достойную пенсию».
По мнению Кудрина, намеченные структурные реформы являются необходимым условием для роста российской экономики и реальных доходов населения.
Алексей Кудрин: «Если экономика будет расти хотя бы больше, чем на полтора процента ВВП, то они (реальные доходы населения — прим. НТВ.Ru) будут расти. Если они будут расти на 3,5–4 процента, как мы ставим цель, то за три года, за шесть лет наши граждане улучшат свое положение примерно на треть с учетом того, что за последние 4 года наши граждане в среднем стали хуже жить на 10%».
Что касается ключевой реформы госуправления, то, по словам Кудрина, цифровизация вкупе с политической волей могут дать сокращение чиновничьего аппарата на 30% за шесть лет, а элементарное соблюдение игнорируемой сегодня «культуры госслужащего» — снижение коррупции на 20%.
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет сегодня в 23:20.
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