Матвиенко предложила повышать пенсионный возраст в течение 10 лет

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что повышение пенсионного возраста должно быть плавным и растянуться на десять лет.
Матвиенко отметила, что с увеличением уровня жизни вопрос повышения пенсионного возраста стал актуальным. Однако, если такое решение будет принято, то делать это необходимо плавно и постепенно, в течение 10 лет, каждый год повышая пенсионный возраст на полгода.
Валентина Матвиенко: «Я считаю, что это должен быть очень плавный, переходный, спокойный период. Вопрос увеличения пенсионного возраста надо растянуть на 10 лет, и каждый год повышать на полгода пенсионный возраст для мужчин и женщин».
Ранее в прессе появилась информация, что премьер-министр России Дмитрий Медведев собирается обсудить с членами нового правительства повышение пенсионного возраста. По данным издания, ориентиром для новых параметров выхода на заслуженный отдых станут разработки Центра стратегических инициатив. По мнению его руководителя Алексея Кудрина, пенсионный возраст для мужчин нужно увеличить с 60 до 65 лет, у женщин — с 55 до 60 лет.
Валентина Матвиенко: «Я считаю, что это должен быть очень плавный, переходный, спокойный период. Вопрос увеличения пенсионного возраста надо растянуть на 10 лет, и каждый год повышать на полгода пенсионный возраст для мужчин и женщин».
Ранее в прессе появилась информация, что премьер-министр России Дмитрий Медведев собирается обсудить с членами нового правительства повышение пенсионного возраста. По данным издания, ориентиром для новых параметров выхода на заслуженный отдых станут разработки Центра стратегических инициатив. По мнению его руководителя Алексея Кудрина, пенсионный возраст для мужчин нужно увеличить с 60 до 65 лет, у женщин — с 55 до 60 лет.
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