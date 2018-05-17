«Саратовские авиалинии» объявили о прекращении деятельности

Авиакомпания «Саратовские авиалинии», самолет которой разбился в феврале в Подмосковье, прекратит перевозить пассажиров с 31 мая.
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» прекращает свою деятельность с 31 мая по требованию Росавиации. Заявление опубликовано на сайте авиакомпании.
Из заявления «Саратовских авиалиний»: «17 мая 2018 года в адрес АО „Саратовские авиалинии“ поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации А. А. Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая текущего года. Авиакомпания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая. В связи с этим руководством АО „Саратовские авиалинии“ принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года».
В авиакомпании добавили, что вынуждены уволить 1200 сотрудников, и отметили, что приняли все меры по устранению замечаний Росавиации.
Напомним, надзорное ведомство после крушения в Подмосковье Ан-148, на борту которого был 71 человек, провело внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. «Саратовские авиалинии» 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок ограничения до 30 мая.
В ведомстве предложили авиакомпании добровольно уйти с рынка из-за «ненадлежащего состояния» и «отсутствии контроля со стороны руководства». Особенно в Росавиации были возмущены фактом того, что в официальных документах авиакомпании до сих пор указаны погибшие в катастрофе члены экипажа и разбившееся воздушное судно Ан-148–100В.
Из заявления «Саратовских авиалиний»: «17 мая 2018 года в адрес АО „Саратовские авиалинии“ поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации А. А. Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая текущего года. Авиакомпания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая. В связи с этим руководством АО „Саратовские авиалинии“ принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года».
В авиакомпании добавили, что вынуждены уволить 1200 сотрудников, и отметили, что приняли все меры по устранению замечаний Росавиации.
Напомним, надзорное ведомство после крушения в Подмосковье Ан-148, на борту которого был 71 человек, провело внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. «Саратовские авиалинии» 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок ограничения до 30 мая.
В ведомстве предложили авиакомпании добровольно уйти с рынка из-за «ненадлежащего состояния» и «отсутствии контроля со стороны руководства». Особенно в Росавиации были возмущены фактом того, что в официальных документах авиакомпании до сих пор указаны погибшие в катастрофе члены экипажа и разбившееся воздушное судно Ан-148–100В.
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