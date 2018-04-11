Опознан первый погибший при крушении Ан-148 в Подмосковье

Специалисты опознали тело погибшего при крушении самолета «Саратовских авиалиний» гражданина Азербайджана.
Специалисты завершили процедуру опознания тела гражданина Азербайджана, погибшего при крушении Ан-148 в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.
Источник: «Закончена процедура опознания погибшего гражданина Азербайджана. Тело выдано родственникам и отправлено самолетом к месту захоронения».
Собеседник агентства добавил, что это первое опознанное тело жертвы авиакатастрофы. Всего на борту разбившегося Ан-148 находился 71 человек, включая членов экипажа. Все они погибли. Кроме гражданина Азербайджана, в самолете летел еще один иностранец — гражданин Швейцарии. Остальные погибшие пассажиры были россиянами — жителями Оренбургской области, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Напомним, ранее губернатор Оренбургской области Юрий Берг заявил, что поиск останков тел и вещей погибших, а также экспертиза ДНК будет продолжаться еще не один месяц. Следственный комитет РФ накануне сообщил о начале дополнительных осмотров места крушения самолета.
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На месте крушения были найдены 4,13 тысячи обломков самолета и более 2,2 тысячи фрагментов тел. Поисковая операция была завершена 18 февраля.
В МАК сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверных данных о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
Источник: «Закончена процедура опознания погибшего гражданина Азербайджана. Тело выдано родственникам и отправлено самолетом к месту захоронения».
Собеседник агентства добавил, что это первое опознанное тело жертвы авиакатастрофы. Всего на борту разбившегося Ан-148 находился 71 человек, включая членов экипажа. Все они погибли. Кроме гражданина Азербайджана, в самолете летел еще один иностранец — гражданин Швейцарии. Остальные погибшие пассажиры были россиянами — жителями Оренбургской области, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Напомним, ранее губернатор Оренбургской области Юрий Берг заявил, что поиск останков тел и вещей погибших, а также экспертиза ДНК будет продолжаться еще не один месяц. Следственный комитет РФ накануне сообщил о начале дополнительных осмотров места крушения самолета.
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На месте крушения были найдены 4,13 тысячи обломков самолета и более 2,2 тысячи фрагментов тел. Поисковая операция была завершена 18 февраля.
В МАК сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверных данных о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
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