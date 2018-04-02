Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно уйти с рынка

Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить авиационную деятельность. Соответствующее письмо глава ведомства Александра Нерадько направил директору авиакомпании Алексею Вахромееву.
В письме глава Росавиации отвечает на запрос «Саратовских авиалиний» о снятии ограничения сертификата эксплуатанта, введенного после катастрофы Ан-148 в Подмосковье 11 февраля. По его словам «анализ поданной заявки показывает формальный подход и свидетельствует о ненадлежащем состоянии организации и отсутствии контроля со стороны руководства».
Из письма главы Росавиации: «Более того, в заявочной части в перечень заявленного эксплуатантом авиационного персонала включены члены экипажа, погибшие 11 февраля 2018 года в авиационной катастрофе, а также воздушное судно Ан-148–100В регистрационный номер RA-61704, утраченное в катастрофе».
В связи с этим дальнейшее рассмотрение заявки «Саратовских авиалиний» Росавиация считает невозможной.
Из письма главы Росавиации: «Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО „Саратовские авиалинии“ к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности».
«Саратовским авиалиниям» принадлежит действующий аэропорт Саратова, работающий с 1931 года.
Из письма главы Росавиации: «Более того, в заявочной части в перечень заявленного эксплуатантом авиационного персонала включены члены экипажа, погибшие 11 февраля 2018 года в авиационной катастрофе, а также воздушное судно Ан-148–100В регистрационный номер RA-61704, утраченное в катастрофе».
В связи с этим дальнейшее рассмотрение заявки «Саратовских авиалиний» Росавиация считает невозможной.
Из письма главы Росавиации: «Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО „Саратовские авиалинии“ к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности».
«Саратовским авиалиниям» принадлежит действующий аэропорт Саратова, работающий с 1931 года.
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