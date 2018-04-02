Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
2 апреля, 23:30
Запуск корабля Dragon к МКС
    •  

    Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно уйти с рынка

    1 комментарий

    Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно уйти с рынка

    Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно уйти с рынка

    Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить авиационную деятельность. Соответствующее письмо глава ведомства Александра Нерадько направил директору авиакомпании Алексею Вахромееву.

    В письме глава Росавиации отвечает на запрос «Саратовских авиалиний» о снятии ограничения сертификата эксплуатанта, введенного после катастрофы Ан-148 в Подмосковье 11 февраля. По его словам «анализ поданной заявки показывает формальный подход и свидетельствует о ненадлежащем состоянии организации и отсутствии контроля со стороны руководства».

    Из письма главы Росавиации: «Более того, в заявочной части в перечень заявленного эксплуатантом авиационного персонала включены члены экипажа, погибшие 11 февраля 2018 года в авиационной катастрофе, а также воздушное судно Ан-148–100В регистрационный номер RA-61704, утраченное в катастрофе».

    В связи с этим дальнейшее рассмотрение заявки «Саратовских авиалиний» Росавиация считает невозможной.

    Из письма главы Росавиации: «Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО „Саратовские авиалинии“ к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности».

    «Саратовским авиалиниям» принадлежит действующий аэропорт Саратова, работающий с 1931 года.

    Новости по теме

    Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru