В США считают достоверными израильские документы по ядерной программе Ирана

Соединённые Штаты считают достоверными документы, представленные Израилем в качестве доказательства наличия у Ирана секретной программы по разработке ядерного оружия. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Майка Помпео, государственный секретарь США: «Я лично ознакомился со многими иранскими досье. Наши сотрудники, занимающиеся вопросами нераспространения и разведки, проанализировали и перевели с фарси десятки тысяч страниц. Эта аналитическая работа займет еще много месяцев. Мы расцениваем документы, с которыми ознакомились, как достоверные».
Ранее сообщалось, что Нетаньяху в эфире местного телевидения заявил, что в распоряжении Израиля оказались документы, подтверждающие, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад». В Иране опровергли слова израильского премьера.
В Европе отметили, что заявления премьера Израиля не являются доказательством того, что Тегеран нарушил свои обязательства в рамках соглашения по атому. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что необходимо изучить документы и дождаться мнения МАГАТЭ, прежде чем делать выводы.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху в эфире местного телевидения заявил, что в распоряжении Израиля оказались документы, подтверждающие, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад». В Иране опровергли слова израильского премьера.
В Европе отметили, что заявления премьера Израиля не являются доказательством того, что Тегеран нарушил свои обязательства в рамках соглашения по атому. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что необходимо изучить документы и дождаться мнения МАГАТЭ, прежде чем делать выводы.
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