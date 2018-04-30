Могерини: заявления Нетаньяху не доказывают нарушение Ираном ядерной сделки

Заявления премьера Израиля не являются доказательством того, что Тегеран нарушил свои обязательства в рамках соглашения по атому. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Могерини отметила, что необходимо изучить документы и дождаться мнения МАГАТЭ.
Федерика Могерини, глава дипломатии ЕС: «Это предварительная реакция, потому что, очевидно, нам нужно оценить детали заявления премьер-министра (Нетаньяху, — ред.), посмотреть на документы, и в первую очередь получить оценку МАГАТЭ, потому что МАГАТЭ является единственной беспристрастной международной организацией, которая отвечает за мониторинг ядерных обязательств Ирана».
Она также добавила, что соглашение по Ирану основано на конкретных обязательствах, механизмах проверки и строгом мониторинге фактов, осуществляемом МАГАТЭ. И, как подчеркнула Могерини, согласно докладам, Иран полностью выполнил свои обязательства, передает РИА Новости.
Федерика Могерини: «Опять же, я не видела от премьер-министра Нетаньяху на данный момент аргументов относительно несоблюдения, имея в виду нарушение Ираном своих ядерных обязательств по сделке».
Ранее сообщалось, что Нетаньяху в эфире местного телевидения заявил, что в распоряжении Израиля оказались документы, подтверждающие, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад». В Иране опровергли слова израильского премьера.
Федерика Могерини, глава дипломатии ЕС: «Это предварительная реакция, потому что, очевидно, нам нужно оценить детали заявления премьер-министра (Нетаньяху, — ред.), посмотреть на документы, и в первую очередь получить оценку МАГАТЭ, потому что МАГАТЭ является единственной беспристрастной международной организацией, которая отвечает за мониторинг ядерных обязательств Ирана».
Она также добавила, что соглашение по Ирану основано на конкретных обязательствах, механизмах проверки и строгом мониторинге фактов, осуществляемом МАГАТЭ. И, как подчеркнула Могерини, согласно докладам, Иран полностью выполнил свои обязательства, передает РИА Новости.
Федерика Могерини: «Опять же, я не видела от премьер-министра Нетаньяху на данный момент аргументов относительно несоблюдения, имея в виду нарушение Ираном своих ядерных обязательств по сделке».
Ранее сообщалось, что Нетаньяху в эфире местного телевидения заявил, что в распоряжении Израиля оказались документы, подтверждающие, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад». В Иране опровергли слова израильского премьера.
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