Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Темой переговоров стала ситуация вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщили в
пресс-службе Кремля.
Нетаньяху в эфире местного телевидения заявил, что в распоряжении Израиля оказались документы, подтверждающие, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад». В Иране опровергли слова израильского премьера. Заместитель министра иностранных дел страны Аббас Аракчи назвал заявление израильского премьера «нелепым шоу», передает агентство ISNA.
Пресс-служба Кремля: «Обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе с учетом сделанного сегодня премьер-министром Израиля заявления на этот счет. Владимир Путин подтвердил позицию России — План, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами».
Сообщается, что Путин и Нетаньяху также обсудили ситуацию в ближневосточном регионе в целом, включая развитие обстановки в Сирии.
Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран также обсудили иранскую ядерную программу. Они высказались за сохранение и неукоснительное соблюдение совместного всеобъемлющего плана. Кроме того, Макрон проинформировал Путина об итогах своего визита в США, в частности, о результатах переговоров с Дональдом Трампом по ситуации вокруг Ирана.
Пресс-служба Кремля: «Обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе с учетом сделанного сегодня премьер-министром Израиля заявления на этот счет. Владимир Путин подтвердил позицию России — План, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами».
Сообщается, что Путин и Нетаньяху также обсудили ситуацию в ближневосточном регионе в целом, включая развитие обстановки в Сирии.
Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран также обсудили иранскую ядерную программу. Они высказались за сохранение и неукоснительное соблюдение совместного всеобъемлющего плана. Кроме того, Макрон проинформировал Путина об итогах своего визита в США, в частности, о результатах переговоров с Дональдом Трампом по ситуации вокруг Ирана.
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