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    Пашинян обвинил правящую партию в попытке сорвать выборы премьера Армении

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    Пашинян обвинил правящую партию в попытке сорвать выборы премьера Армении

    Пашинян обвинил правящую партию в попытке сорвать выборы премьера Армении

    Лидер протестного движения Армении, руководитель парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян заявил,, что правящая Республиканская партия пытается сорвать избрание премьер-министра страны.

    Никол Пашинян, лидер протестного движения: «Как вы знаете, республиканцы ранее заявляли, что не намерены мешать избранию кандидата от народа и эти заверения прозвучали на моей недавней встрече с ними. Но мы получили информацию, что на одном и из ночных собраний республиканцы во главе с Сержем Саргсяном решили сорвать избрание кандидата от народа во время голосования в Национальном собрании».

    смотретьПашинян выдвинут кандидатом в премьеры Армении
    Пашинян выдвинут кандидатом в премьеры Армении
    Ранее сообщалось, что Никол Пашинян официально утвержден в качестве претендента на пост премьер-министра страны. Остальные фракции армянского парламента, в том числе правящая Республиканская партия, отказались выдвигать своих кандидатов. Пашинян заявлял, что смена власти в Армении не ухудшит отношения с Россией. Также он подчеркивал, что не намерен ставить задачи выхода Армении из ЕАЭС в случае избрания премьером.

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