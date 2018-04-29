В Елисейском дворце объяснили пропажу дуба, высаженного Трампом и Макроном

Дерево, высаженное президентами США и Франции возле Белого дома, отправлено на фитосанитарный карантин.
Молодой дуб, который президент Франции Эммануэль Макрон привез в подарок президенту США Дональду Трампу и который потом был выкопан с лужайки возле Белого дома, отправлено на фитосанитарный карантин. Об этом французскому изданию американской газеты The Huffington Post сообщил источник в Елисейском дворце.
На исчезновение дуба в воскресенье обратили внимание британские журналисты. Дерево было привезено в США Эммануэлем Макроном из леса Белло на севере Франции, где во время Первой мировой войны произошла вошедшая в историю битва, в которой погибли тысячи американских военных. Макрон отмечал, что это дерево станет напоминанием Вашингтону о тесной дружбе, которая связывает Францию и США.
Как поясняет издание, в США действуют строгие карантинные нормы для всех семян, саженцев и даже земли, ввозимых из-за границы, однако для дуба было сделано исключение, и санитарная служба США позволила временно посадить его по настоянию Дональда Трампа.
Источник в Елисейском дворце также сообщил, что необходимые процедуры скоро завершатся, и заверил, что дерево от второй пересадки не пострадало.
На исчезновение дуба в воскресенье обратили внимание британские журналисты. Дерево было привезено в США Эммануэлем Макроном из леса Белло на севере Франции, где во время Первой мировой войны произошла вошедшая в историю битва, в которой погибли тысячи американских военных. Макрон отмечал, что это дерево станет напоминанием Вашингтону о тесной дружбе, которая связывает Францию и США.
Как поясняет издание, в США действуют строгие карантинные нормы для всех семян, саженцев и даже земли, ввозимых из-за границы, однако для дуба было сделано исключение, и санитарная служба США позволила временно посадить его по настоянию Дональда Трампа.
Источник в Елисейском дворце также сообщил, что необходимые процедуры скоро завершатся, и заверил, что дерево от второй пересадки не пострадало.
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