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    В Елисейском дворце объяснили пропажу дуба, высаженного Трампом и Макроном

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    • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts
    В Елисейском дворце объяснили пропажу дуба, высаженного Трампом и Макроном

    В Елисейском дворце объяснили пропажу дуба, высаженного Трампом и Макроном

    В Елисейском дворце объяснили пропажу дуба, высаженного Трампом и Макроном
  • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts

    • Дерево, высаженное президентами США и Франции возле Белого дома, отправлено на фитосанитарный карантин.

    Молодой дуб, который президент Франции Эммануэль Макрон привез в подарок президенту США Дональду Трампу и который потом был выкопан с лужайки возле Белого дома, отправлено на фитосанитарный карантин. Об этом французскому изданию американской газеты The Huffington Post сообщил источник в Елисейском дворце.

    смотретьТрамп и Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб с севера Франции
    Трамп и Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб с севера Франции
    На исчезновение дуба в воскресенье обратили внимание британские журналисты. Дерево было привезено в США Эммануэлем Макроном из леса Белло на севере Франции, где во время Первой мировой войны произошла вошедшая в историю битва, в которой погибли тысячи американских военных. Макрон отмечал, что это дерево станет напоминанием Вашингтону о тесной дружбе, которая связывает Францию и США.

    Как поясняет издание, в США действуют строгие карантинные нормы для всех семян, саженцев и даже земли, ввозимых из-за границы, однако для дуба было сделано исключение, и санитарная служба США позволила временно посадить его по настоянию Дональда Трампа.

    Источник в Елисейском дворце также сообщил, что необходимые процедуры скоро завершатся, и заверил, что дерево от второй пересадки не пострадало.

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