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    Исчез «дуб дружбы», посаженный Трампом и Макроном у Белого дома

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    • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts
    Исчез «дуб дружбы», посаженный Трампом и Макроном у Белого дома

    Исчез «дуб дружбы», посаженный Трампом и Макроном у Белого дома

    Исчез «дуб дружбы», посаженный Трампом и Макроном у Белого дома
  • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts

    • В США потерялся дуб, который посадили Дональд Трамп и Эммануэль Макрон.

    На пропажу дерева обратили внимание журналисты. Как сообщает Daily Mail, на месте, где должен находиться дуб, теперь растет обычная трава.

    В Белом доме пока не прокомментировали исчезновение дерева.

    смотретьТрамп и Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб с севера Франции
    Трамп и Макрон посадили на лужайке у Белого дома дуб с севера Франции
    Отметим, что дуб был привезен в США Эммануэлем Макроном с севера Франции, из Белло Вуд, где во время Первой мировой погибли тысячи американских военнослужащих. Макрон отмечал, что это дерево станет напоминанием Вашингтону о тесной дружбе, которая связывает Францию и США.

    Позднее Дональд Трамп и Эммануэль Макрон вместе посадили дуб на лужайке у Белого дома.

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