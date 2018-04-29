Исчез «дуб дружбы», посаженный Трампом и Макроном у Белого дома

В США потерялся дуб, который посадили Дональд Трамп и Эммануэль Макрон.
На пропажу дерева обратили внимание журналисты. Как сообщает Daily Mail, на месте, где должен находиться дуб, теперь растет обычная трава.
В Белом доме пока не прокомментировали исчезновение дерева.
Отметим, что дуб был привезен в США Эммануэлем Макроном с севера Франции, из Белло Вуд, где во время Первой мировой погибли тысячи американских военнослужащих. Макрон отмечал, что это дерево станет напоминанием Вашингтону о тесной дружбе, которая связывает Францию и США.
Позднее Дональд Трамп и Эммануэль Макрон вместе посадили дуб на лужайке у Белого дома.
В Белом доме пока не прокомментировали исчезновение дерева.
Отметим, что дуб был привезен в США Эммануэлем Макроном с севера Франции, из Белло Вуд, где во время Первой мировой погибли тысячи американских военнослужащих. Макрон отмечал, что это дерево станет напоминанием Вашингтону о тесной дружбе, которая связывает Францию и США.
Позднее Дональд Трамп и Эммануэль Макрон вместе посадили дуб на лужайке у Белого дома.
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