Меркель, Макрон и Мэй договорились защищать Евросоюз от США

Лидеры Германии, Франции и Великобритании обсудили планы США ввести пошлины на сталь и алюминий Евросоюза.
Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Тереза Мэй во время телефонного разговора сошлись во мнении, что Вашингтон не должен принимать торгово-политические меры против ЕС.
В обратном случае, как заявили лидеры европейских стран, Евросоюз должен быть готов защитить свои интересы в рамках международных правил торговли, сообщили в пресс-службе немецкого правительства.
Напомним, в конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. При этом Вашингтон до 1 мая приостановил действие этих тарифов для ряда государств, в том числе стран Евросоюза. Однако Белый дом настаивал на том, чтобы страны Европы ввели квоты на поставки американских товаров в обмен на освобождение от тарифов на сталь и алюминий.
Ранее еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём заявила о готовности ЕС дать «тройной» ответ на действия Вашингтона, в том числе ввести дополнительные пошлины на американские товары, включая джинсы, бурбон и мотоциклы.
В обратном случае, как заявили лидеры европейских стран, Евросоюз должен быть готов защитить свои интересы в рамках международных правил торговли, сообщили в пресс-службе немецкого правительства.
Напомним, в конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. При этом Вашингтон до 1 мая приостановил действие этих тарифов для ряда государств, в том числе стран Евросоюза. Однако Белый дом настаивал на том, чтобы страны Европы ввели квоты на поставки американских товаров в обмен на освобождение от тарифов на сталь и алюминий.
Ранее еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём заявила о готовности ЕС дать «тройной» ответ на действия Вашингтона, в том числе ввести дополнительные пошлины на американские товары, включая джинсы, бурбон и мотоциклы.
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