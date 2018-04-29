В Лондоне поставят спектакль по книге об отравлении Литвиненко

В лондонском театре «Олд Вик» пройдет премьера спектакля по мотивам книги об отравлении Александра Литвиненко.
Автором сценической адаптации книги бывшего корреспондента The Guardian Люка Хардинга «Очень дорогой яд» стала драматург Люси Преббл. Постановка запланирована на следующий год, а дату премьеры театр «Олд Вик» должен объявить на следующей неделе, сообщает The Guardian.
Сама Преббл рассказала, что книга Хардинга произвела на нее большое впечатление своей актуальностью. По ее словам, сюжет книги «очень похож на историю нашего времени. Драматург обещает, что зрители увидят на сцене захватывающий детектив и в то же время историю о поиске истины.
Люси Преббл, драматург: „Конечно, там будет закрученный сюжет в стиле «бондианы»“ о шпионах и политических интригах, будут наемные убийцы, отдыхающие в стриптиз-клубах, но в центре постановки будет поиск правды. Героем будет честный человек, который знает, что ему предстоит умереть, но пытается раскрыть собственное убийство».
Сообщается, что художественный руководитель театра Мэттью Варкус одобрил постановку, будучи под впечатлением от истории с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, получивший в 2000 году убежище в Великобритании, умер 24 ноября 2006 года в Лондоне. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. На слушаниях в Лондоне в 2016 году судья Роберт Оуэн обвинил в смерти Литвиненко двоих россиян: бизнесмена Дмитрия Ковтуна и депутата Госдумы Андрея Лугового.
Сама Преббл рассказала, что книга Хардинга произвела на нее большое впечатление своей актуальностью. По ее словам, сюжет книги «очень похож на историю нашего времени. Драматург обещает, что зрители увидят на сцене захватывающий детектив и в то же время историю о поиске истины.
Люси Преббл, драматург: „Конечно, там будет закрученный сюжет в стиле «бондианы»“ о шпионах и политических интригах, будут наемные убийцы, отдыхающие в стриптиз-клубах, но в центре постановки будет поиск правды. Героем будет честный человек, который знает, что ему предстоит умереть, но пытается раскрыть собственное убийство».
Сообщается, что художественный руководитель театра Мэттью Варкус одобрил постановку, будучи под впечатлением от истории с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, получивший в 2000 году убежище в Великобритании, умер 24 ноября 2006 года в Лондоне. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. На слушаниях в Лондоне в 2016 году судья Роберт Оуэн обвинил в смерти Литвиненко двоих россиян: бизнесмена Дмитрия Ковтуна и депутата Госдумы Андрея Лугового.
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