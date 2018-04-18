Чайка раскрыл подробности отравления Литвиненко в Великобритании

Появился новый поворот в истории с отравлением, в котором Лондон обвинял Москву. По данным генпрокурора Юрия Чайки, к убийству бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко причастен Борис Березовский. Именно в его офисе был обнаружен полоний, которым отравили Литвиненко.
По имеющимся у Москвы сведениям, беглый олигарх действовал под контролем британских спецслужб и был устранен ими после того, как решил вернуться в Россию.
О подробностях отравления Александра Литвиненко, случившегося 12 лет назад в Лондоне, сегодня рассказал генпрокурор Юрий Чайка, выступая с докладом в Совете Федерации. Причем все эти детали стали известны благодаря обмену информацией с немецкими спецслужбами, которые проводили собственное расследование.
Юрий Чайка: «Они (немцы — ред.) установили, что полоний находился в Лондоне еще до приезда туда Лугового и Ковтуна. Причем наибольшая его концентрация обнаружена в офисе Березовского, где Ковтун с Луговым оказались вопреки их планам, в результате настойчивого приглашения Бориса Абрамовича. И хотя Березовский играл ключевую роль в этой провокации, автором сценария он, конечно же, не являлся».
События в ноябре 2006-го, кстати, развивались практически по тому же сценарию, что и со Скрипалями 12 лет спустя: никому не нужный отставной полковник, странные связи с преступным миром, коварные российские спецслужбы и отравление радиоактивным веществом со следами по всему Лондону. Политические последствия как под копирку — британцы во всем обвинили Москву, а следствие, как и в случае со Скрипалями, засекретили.
Вальтер Литвиненко, отец Александра Литвиненко: «Когда травили Сашу, это был фейк, который нужно было показать всему миру: какая Россия жестокая и как она расправляется со своими врагами. Скотленд-Ярд не занимался поисками преступника, Скотленд-Ярд замазывал следы. А сейчас они не хотят все открыть до конца, потому что понимают, что им придется замазывать следы, как и с Сашей».
Зато немецкие спецслужбы были свободны от каких бы то ни было обязательств и предоставили информацию Москве. По мнению Юрия Чайки, сам Березовский, погибший при загадочных обстоятельствах в марте 2013 года, достать полоний физически не мог. Не его уровень.
23 марта 2013 года Бориса Березовского нашли задушенным в собственной ванной комнате, запертой изнутри. Ни одной посмертной фотографии, британцы констатировали невозможность достоверно установить обстоятельства гибели бизнесмена. Накануне смерти Борис Березовский писал письма Владимиру Путину, в которых обращался с просьбой дать ему возможность вернуться на родину. Но, по всей видимости, не успел.
Генеральный прокурор сегодня сказал: «Мы озвучили многие факты, но далеко не все. Это была просто разминка». По всей видимости, скоро станут известны и другие интересные подробности громких отравлений в Британии.
О подробностях отравления Александра Литвиненко, случившегося 12 лет назад в Лондоне, сегодня рассказал генпрокурор Юрий Чайка, выступая с докладом в Совете Федерации. Причем все эти детали стали известны благодаря обмену информацией с немецкими спецслужбами, которые проводили собственное расследование.
Юрий Чайка: «Они (немцы — ред.) установили, что полоний находился в Лондоне еще до приезда туда Лугового и Ковтуна. Причем наибольшая его концентрация обнаружена в офисе Березовского, где Ковтун с Луговым оказались вопреки их планам, в результате настойчивого приглашения Бориса Абрамовича. И хотя Березовский играл ключевую роль в этой провокации, автором сценария он, конечно же, не являлся».
События в ноябре 2006-го, кстати, развивались практически по тому же сценарию, что и со Скрипалями 12 лет спустя: никому не нужный отставной полковник, странные связи с преступным миром, коварные российские спецслужбы и отравление радиоактивным веществом со следами по всему Лондону. Политические последствия как под копирку — британцы во всем обвинили Москву, а следствие, как и в случае со Скрипалями, засекретили.
Вальтер Литвиненко, отец Александра Литвиненко: «Когда травили Сашу, это был фейк, который нужно было показать всему миру: какая Россия жестокая и как она расправляется со своими врагами. Скотленд-Ярд не занимался поисками преступника, Скотленд-Ярд замазывал следы. А сейчас они не хотят все открыть до конца, потому что понимают, что им придется замазывать следы, как и с Сашей».
Зато немецкие спецслужбы были свободны от каких бы то ни было обязательств и предоставили информацию Москве. По мнению Юрия Чайки, сам Березовский, погибший при загадочных обстоятельствах в марте 2013 года, достать полоний физически не мог. Не его уровень.
23 марта 2013 года Бориса Березовского нашли задушенным в собственной ванной комнате, запертой изнутри. Ни одной посмертной фотографии, британцы констатировали невозможность достоверно установить обстоятельства гибели бизнесмена. Накануне смерти Борис Березовский писал письма Владимиру Путину, в которых обращался с просьбой дать ему возможность вернуться на родину. Но, по всей видимости, не успел.
Генеральный прокурор сегодня сказал: «Мы озвучили многие факты, но далеко не все. Это была просто разминка». По всей видимости, скоро станут известны и другие интересные подробности громких отравлений в Британии.
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