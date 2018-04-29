ФСБ будет бороться с убивающими дельфинов украинскими браконьерами

Российские пограничники намерены бороться с браконьерами в Азовском море, в том числе и украинскими, заявила
пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.
Пограничники отмечают, что c начала года зафиксировали уже более 70 случаев гибели дельфинов из-за рыболовецких сетей браконьеров. Отмечается, что найденные мертвые азовки, белобочки и афалины погибли либо из-за рыболовецких сетей, либо от колюще-режущих предметов: местные жители присылают фото дельфинов со вспоротыми животами, отрезанными плавниками и головами.
Погрануправление ФСБ Республики Крым: «Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны пограничной службы. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море — внутренних водах Российской Федерации и Украины».
Напомним, что обстановка в Азовском море обострилась месяц назад после того, как украинские пограничники задержали судно «Норд» под флагом России. На борту находились 10 членов экипажа, все они россияне. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Девятерых членов экипажа приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена. Украинские власти продолжают незаконно удерживать еще восемь человек.
В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.
Накануне в МИД РФ заявили, что украинское правительство приняло распоряжением о запрете перевозок грузов судами под российским флагом или кораблями судовладельцев, зарегистрированных в РФ. Более того, запрет коснулся всех кораблей, которые заходили в порты Крыма. В связи с этим, подчеркнули в ведомстве, возникли реальные риски пиратских захватов российских кораблей.
Погрануправление ФСБ Республики Крым: «Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны пограничной службы. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море — внутренних водах Российской Федерации и Украины».
Напомним, что обстановка в Азовском море обострилась месяц назад после того, как украинские пограничники задержали судно «Норд» под флагом России. На борту находились 10 членов экипажа, все они россияне. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Девятерых членов экипажа приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена. Украинские власти продолжают незаконно удерживать еще восемь человек.
В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.
Накануне в МИД РФ заявили, что украинское правительство приняло распоряжением о запрете перевозок грузов судами под российским флагом или кораблями судовладельцев, зарегистрированных в РФ. Более того, запрет коснулся всех кораблей, которые заходили в порты Крыма. В связи с этим, подчеркнули в ведомстве, возникли реальные риски пиратских захватов российских кораблей.
Комментарии