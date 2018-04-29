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    Полуфинал Bellator между Емельяненко и Сонненом запланирован на сентябрь-октябрь

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    Полуфинал Bellator между Емельяненко и Сонненом запланирован на <nobr>сентябрь-октябрь</nobr>

    Полуфинал Bellator между Емельяненко и Сонненом запланирован на сентябрь-октябрь

    Полуфинал Bellator между Емельяненко и Сонненом запланирован на <nobr>сентябрь-октябрь</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2018, Gregory Payan, Wanderlei Silva

    • Полуфинальный поединок Гран-при Bellator в тяжелом весе между российским бойцом Федором Емельяненко и американцем Чейлом Сонненом запланирован на осень 2018 года в США.

    Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Bellator. По словам собеседника агентства, «планируется, что бой пройдет в сентябре-октябре».

    смотретьФёдор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на турнире Bellator
    Фёдор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на турнире Bellator
    Ранее Емельяненко одержал победу нокаутом над американцем Фрэнком Миром в первом раунде турнира за пояс Bellator в тяжелом весе. Проводившийся в Чикаго поединок был коротким и завершился победой россиянина на 48-й секунде.

    В карьере 41-летнего Емельяненко эта победа стала 37-й при пяти поражениях. 38-летний американец Фрэнк Мир проиграл 12-й бой при 18 победах.

    Американец Чейл Соннен в четвертьфинале победил американца Куинтона Джексона. Всего на счету 41-летнего Соннена 30 побед и 15 поражений в смешанных единоборствах (ММА). После поединка между Емельяненко и Миром, Соннен вошел в клетку к российскому бойцу и между ними состоялась первая дуэль взглядов. Затем будущие соперники пожали друг другу руки.

    Ранее американские СМИ сообщили, что накануне боя в Чикаго сотрудники ФБР допросили Фёдора Емельяненко. Журналисты предполагают, что интерес спецслужб был связан с сотрудничеством Емельяненко с компанией Affliction Entertainment, которая занимается организацией боев ММА. Представители спортсмена не давали никаких комментариев на этот счет.

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