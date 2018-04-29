Полуфинал Bellator между Емельяненко и Сонненом запланирован на сентябрь-октябрь

Полуфинальный поединок
Гран-при Bellator в тяжелом весе между российским бойцом Федором Емельяненко и американцем Чейлом Сонненом запланирован на осень 2018 года в США.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Bellator. По словам собеседника агентства, «планируется, что бой пройдет в сентябре-октябре».
Ранее Емельяненко одержал победу нокаутом над американцем Фрэнком Миром в первом раунде турнира за пояс Bellator в тяжелом весе. Проводившийся в Чикаго поединок был коротким и завершился победой россиянина на 48-й секунде.
В карьере 41-летнего Емельяненко эта победа стала 37-й при пяти поражениях. 38-летний американец Фрэнк Мир проиграл 12-й бой при 18 победах.
Американец Чейл Соннен в четвертьфинале победил американца Куинтона Джексона. Всего на счету 41-летнего Соннена 30 побед и 15 поражений в смешанных единоборствах (ММА). После поединка между Емельяненко и Миром, Соннен вошел в клетку к российскому бойцу и между ними состоялась первая дуэль взглядов. Затем будущие соперники пожали друг другу руки.
Ранее американские СМИ сообщили, что накануне боя в Чикаго сотрудники ФБР допросили Фёдора Емельяненко. Журналисты предполагают, что интерес спецслужб был связан с сотрудничеством Емельяненко с компанией Affliction Entertainment, которая занимается организацией боев ММА. Представители спортсмена не давали никаких комментариев на этот счет.
Ранее Емельяненко одержал победу нокаутом над американцем Фрэнком Миром в первом раунде турнира за пояс Bellator в тяжелом весе. Проводившийся в Чикаго поединок был коротким и завершился победой россиянина на 48-й секунде.
В карьере 41-летнего Емельяненко эта победа стала 37-й при пяти поражениях. 38-летний американец Фрэнк Мир проиграл 12-й бой при 18 победах.
Американец Чейл Соннен в четвертьфинале победил американца Куинтона Джексона. Всего на счету 41-летнего Соннена 30 побед и 15 поражений в смешанных единоборствах (ММА). После поединка между Емельяненко и Миром, Соннен вошел в клетку к российскому бойцу и между ними состоялась первая дуэль взглядов. Затем будущие соперники пожали друг другу руки.
Ранее американские СМИ сообщили, что накануне боя в Чикаго сотрудники ФБР допросили Фёдора Емельяненко. Журналисты предполагают, что интерес спецслужб был связан с сотрудничеством Емельяненко с компанией Affliction Entertainment, которая занимается организацией боев ММА. Представители спортсмена не давали никаких комментариев на этот счет.
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