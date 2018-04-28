ФБР допросило в Чикаго бойца ММА Фёдора Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко был допрошен представителями ФБР накануне боя.
Допрос Фёдора Емельяненко прошел в Чикаго, где сегодня должен состояться его поединок с американцем Фрэнком Миром за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
Официально ни ФБР, ни сам Емельяненко не давали никаких комментариев по поводу допроса, однако, по данным издания, спецслужбы может интересовать сотрудничество Емельяненко с компанией Affliction Entertainment, которая занимается организацией боев ММА. У Емельяненко в 2008–2009 годах был заключен с этой компание контракт.
Против бывшего главы Affliction Entertainment Майкла Коэна, ныне адвоката президента США Дональда Трампа, идет расследование. Коэн защищает интересы Трампа в суде по делу порноактрисы Стефани Клиффорд, которая утверждает, что Трамп завел с ней интрижку в 2006 году, когда уже был женат на Меланье, и через Коэна заплатил ей за молчание. Самого Коэна подозревают также в мошенничестве и банковских махинациях.
В Белом доме называют ложью как все заявления о связи Трампа с порноактрисой, так и обвинения в адрес Коэна.
Официально ни ФБР, ни сам Емельяненко не давали никаких комментариев по поводу допроса, однако, по данным издания, спецслужбы может интересовать сотрудничество Емельяненко с компанией Affliction Entertainment, которая занимается организацией боев ММА. У Емельяненко в 2008–2009 годах был заключен с этой компание контракт.
Против бывшего главы Affliction Entertainment Майкла Коэна, ныне адвоката президента США Дональда Трампа, идет расследование. Коэн защищает интересы Трампа в суде по делу порноактрисы Стефани Клиффорд, которая утверждает, что Трамп завел с ней интрижку в 2006 году, когда уже был женат на Меланье, и через Коэна заплатил ей за молчание. Самого Коэна подозревают также в мошенничестве и банковских махинациях.
В Белом доме называют ложью как все заявления о связи Трампа с порноактрисой, так и обвинения в адрес Коэна.
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