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    Фёдор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на турнире Bellator

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    Фёдор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на турнире Bellator

    Фёдор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на турнире Bellator

    Фёдор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на турнире Bellator
  • Фото: Associated Press © 2018, Nam Y. Huh

    • Поединок Емельяненко и Мира в ¼ финала Гран-при Bellator длился менее минуты и завершился победой российского спортсмена.

    Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко одержал победу нокаутом над американцем Фрэнком Миром в первом раунде турнира за пояс Bellator в тяжелом весе. Проводившийся в Чикаго поединок был весьма коротким и завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. Судья остановил бой на 48-й секунде.

    Эта победа стала 37-й в карьере 41-летнего Емельяненко при пяти поражениях. Фёдор Емельяненко провел четвертый поединок после возобновления спортивной карьеры в 2015 году, напоминает ТАСС. 38-летний американец Фрэнк Мир проиграл 12-й бой при 18 победах.

    Ранее американские СМИ сообщили, что накануне боя в Чикаго сотрудники ФБР допросили Фёдора Емельяненко. Журналисты предполагают, что интерес спецслужб был связан с сотрудничеством Емельяненко с компанией Affliction Entertainment, которая занимается организацией боев ММА. Представители спортсмена не давали никаких комментариев на этот счет.

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