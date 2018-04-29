Фёдор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на турнире Bellator

Поединок Емельяненко и Мира в ¼ финала
Гран-при Bellator длился менее минуты и завершился победой российского спортсмена.
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко одержал победу нокаутом над американцем Фрэнком Миром в первом раунде турнира за пояс Bellator в тяжелом весе. Проводившийся в Чикаго поединок был весьма коротким и завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. Судья остановил бой на 48-й секунде.
Эта победа стала 37-й в карьере 41-летнего Емельяненко при пяти поражениях. Фёдор Емельяненко провел четвертый поединок после возобновления спортивной карьеры в 2015 году, напоминает ТАСС. 38-летний американец Фрэнк Мир проиграл 12-й бой при 18 победах.
Ранее американские СМИ сообщили, что накануне боя в Чикаго сотрудники ФБР допросили Фёдора Емельяненко. Журналисты предполагают, что интерес спецслужб был связан с сотрудничеством Емельяненко с компанией Affliction Entertainment, которая занимается организацией боев ММА. Представители спортсмена не давали никаких комментариев на этот счет.
Эта победа стала 37-й в карьере 41-летнего Емельяненко при пяти поражениях. Фёдор Емельяненко провел четвертый поединок после возобновления спортивной карьеры в 2015 году, напоминает ТАСС. 38-летний американец Фрэнк Мир проиграл 12-й бой при 18 победах.
Ранее американские СМИ сообщили, что накануне боя в Чикаго сотрудники ФБР допросили Фёдора Емельяненко. Журналисты предполагают, что интерес спецслужб был связан с сотрудничеством Емельяненко с компанией Affliction Entertainment, которая занимается организацией боев ММА. Представители спортсмена не давали никаких комментариев на этот счет.
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