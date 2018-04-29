В США пассажир аварийного рейса подала в суд на компанию Southwest Airlines

Женщина, летевшая рейсом компании Southwest Airlines из
Нью-Йорка в Даллас самолетом Boeing 737, у которого в воздухе взорвался двигатель, требует компенсацию за причиненный ей ущерб.
Как передает ABC News, женщина по имени Лилия Чавес подала иск в отношении авиаперевозчика Southwest Airlines и компании-производителя двигателя самолета CFM International в суд Восточного округа Пенсильвании. Женщина настаивает на том, что авиакомпания и компания, изготавливавшая двигатели для самолета, должны выплатить ей компенсацию за моральный и физический ущерб.
Сумма иска пока не разглашается. Женщина утверждает, что не может избавиться от чувства тревоги за свою жизнь, стресса и последствий физических травм, полученных ею во время ЧП.
Напомним, в середине апреля при перелете из Нью-Йорка в Даллас на высоте почти 10 километров у лайнера взорвался двигатель. Осколки разбили иллюминатор, в который затянуло пассажира. Позже на земле эта 43-летняя женщина скончалась от полученных травм. Самолет пошел вниз и совершил экстренную посадку. Несколько человек получили травмы, у одного из пассажиров случился сердечный приступ.
Авиационные власти США ведут расследование причин происшествия. По предварительной версии, причиной аварии могла стать сломавшаяся лопасть компрессора.
Сумма иска пока не разглашается. Женщина утверждает, что не может избавиться от чувства тревоги за свою жизнь, стресса и последствий физических травм, полученных ею во время ЧП.
Напомним, в середине апреля при перелете из Нью-Йорка в Даллас на высоте почти 10 километров у лайнера взорвался двигатель. Осколки разбили иллюминатор, в который затянуло пассажира. Позже на земле эта 43-летняя женщина скончалась от полученных травм. Самолет пошел вниз и совершил экстренную посадку. Несколько человек получили травмы, у одного из пассажиров случился сердечный приступ.
Авиационные власти США ведут расследование причин происшествия. По предварительной версии, причиной аварии могла стать сломавшаяся лопасть компрессора.
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