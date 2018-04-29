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    В США пассажир аварийного рейса подала в суд на компанию Southwest Airlines

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    В США пассажир аварийного рейса подала в суд на компанию Southwest Airlines

    В США пассажир аварийного рейса подала в суд на компанию Southwest Airlines

    Женщина, летевшая рейсом компании Southwest Airlines из Нью-Йорка в Даллас самолетом Boeing 737, у которого в воздухе взорвался двигатель, требует компенсацию за причиненный ей ущерб.

    Как передает ABC News, женщина по имени Лилия Чавес подала иск в отношении авиаперевозчика Southwest Airlines и компании-производителя двигателя самолета CFM International в суд Восточного округа Пенсильвании. Женщина настаивает на том, что авиакомпания и компания, изготавливавшая двигатели для самолета, должны выплатить ей компенсацию за моральный и физический ущерб.

    Сумма иска пока не разглашается. Женщина утверждает, что не может избавиться от чувства тревоги за свою жизнь, стресса и последствий физических травм, полученных ею во время ЧП.

    Напомним, в середине апреля при перелете из Нью-Йорка в Даллас на высоте почти 10 километров у лайнера взорвался двигатель. Осколки разбили иллюминатор, в который затянуло пассажира. Позже на земле эта 43-летняя женщина скончалась от полученных травм. Самолет пошел вниз и совершил экстренную посадку. Несколько человек получили травмы, у одного из пассажиров случился сердечный приступ.

    смотретьНазвана причина взрыва в двигателе Boeing 737 авиакомпании Southwest
    Названа причина взрыва в двигателе Boeing 737 авиакомпании Southwest
    Авиационные власти США ведут расследование причин происшествия. По предварительной версии, причиной аварии могла стать сломавшаяся лопасть компрессора.

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