Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Смерч 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Пассажиры Boeing 737 с взорвавшимся двигателем благодарят женщину-пилота за спасение. авиационные катастрофы и происшествия, самолеты, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПассажиры Boeing 737 с взорвавшимся двигателем благодарят женщину-пилота за спасение

    Пассажиры Boeing 737 с взорвавшимся двигателем благодарят женщину-пилота за спасение

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    Пассажиры Boeing 737 с взорвавшимся двигателем благодарят <nobr>женщину-пилота</nobr> за спасение

    Пассажиры Boeing 737 с взорвавшимся двигателем благодарят женщину-пилота за спасение

    Пассажиры Boeing 737 с взорвавшимся двигателем благодарят <nobr>женщину-пилота</nobr> за спасение

      Кошмарный сон аэрофобов стал явью для пассажиров рейса Нью-Йорк — Даллас. У самолета в полете взорвался двигатель. При этом у авиакомпании Southwest Airlines аналогичная авария уже случалась два года назад.

      «Посадка на одно крыло с будто бы открытыми настежь окнами», — так окрестили инцидент в Филадельфии. Всего через 20 минут полета у Boeing 737 взорвался левый двигатель. Переговоры пилотов в такой ситуации выглядят крайне хладнокровно: «У нас разрыв иллюминатора, и кто-то туда вылетел».

      Погибшая Дженнифер Риордан выпала из самолета почти до талии. Из-за разницы давления на высоте 10 тысяч метров ее никак не могли втащить обратно. В итоге ее, всю в крови, все же втянули обратно, но спасти пострадавшую пассажирку не удалось.

      Альфред Тамлинсон, пассажир: «Один из пассажиров бросился за этой женщиной, чтобы втянуть ее обратно, но не справился самостоятельно, так как ее просто выкинуло из самолета. Тогда на помощь пришел еще один пассажир — вдвоем они затащили женщину обратно в салон».

      В Southwest Airlines сегодня выразили соболезнования родственникам погибшей. Крушения судна, по предварительным данным, удалось избежать только благодаря мастерству женщины-пилота. Она прежде служила в армии и пилотировала истребители.

      Шерри Сирс, пассажирка: «Пилот просто потрясающая. Я имею в виду, что ее 30-летний опыт работы помог ей посадить нас. Всего за 5 минут снизиться с высоты где-то 9000 метров — это невероятно. Она феноменальная. Она потрясающая».

      О том, что происходило на борту рейса 1380 авиакомпании Southwest Airlines, мир узнал благодаря Wi-Fi на борту. Один из пассажиров каким-то чудом в этой ситуации смог заплатить за доступ в Интернет и на свой страничке в Facebook вел трансляцию.

      Сейчас эксперты изучают поврежденные элементы двигателя и фюзеляжа Boeing. Причиной воспламенения левого двигателя могла стать усталость металла элементов воздушного судна.

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